City elimina time que Beckham é um dos donos e avança na Copa da Inglaterra

Após abrir o placar aos quatro minutos, time de Manchester joga em ritmo de treino, leva susto, mas faz 2 a 0 em casa, garante vaga na 5ª fase / Crédito: Jogada 10

Em jogo pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, neste sábado,14/2, o Manchester City recebeu o Salford, time da quarta divisão inglesa. Pep Guardiola escalou uma equipe mista e o Citizen teve dificuldade para avançar na competição. Abriu o placar com um gol contra de Dorrington, aos quatro minutos. Depois, teve muita posse de bola (em alguns momentos, quase 80%). Chegou a ter um gol anulado de Marmoush em lance discutível. Mas a verdade é que, depois disso, jogando em ritmo de treino, mesmo atuando no Etihad, teve pouca iniciativa nos arremates e viu o rival ter pelo menos três chances para empatar. No fim, magro 2 a 0, Guehi aompliou no fim, mas o suficiente para avançar de fase. Bem menos espetacular do que fezna rodada passada, quando meteu 10 a 1 no Exeter. Até certo ponto, decepcionante. Afinal, o City é atual vice-líder da Premier League e um dos times mais poderosos do mundo, enfrentou um adversário que luta para se manter no grupo da frente da quarta divisão (é o sexto colocado) e brigar por uma vaga na terceira. Ainda assim, o Salford se tornou bastante conhecido internacionalmente, já que seus atuais donos são ex-jogadores do Manchester United que fizeram um consórcio para adquirí-lo. São eles: David Beckham, Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs e Nicky Butt. O Salford, para chegar até esta fase, eliminou Lincoln City, Leyton Orient e Swindon Town.

City logo abre o placar O jogo mal começou e, logo aos quatro minutos, saiu o primeiro gol. Após jogada iniciada por Chekhi, Reijnders tocou para Aït-Nouri, que foi quase à linha de fundo pela esquerda e chutou. A bola desviou no zagueiro Dorrington e enganou o goleiro Matthew Young: 1 a 0.

Com a vantagem no placar, o City passou a controlar a partida com tranquilidade, praticamente em ritmo de treino, enquanto o rival tentava apostar em um ou outro contra-ataque. Aos 22 minutos, Marmoush chegou a ampliar, mas o gol foi anulado por impedimento, decisão que gerou reclamação — pelas imagens, ele parecia estar em posição regular. Salford faz jogo duro Mas havia um problema: apesar dos 80% de posse, o City pouco finalizava. E, aos 41, quase levou um gol em chute de Woodburn, para grande defesa de Trafford. Pouco depois, em escanteio, Cooper cabeceou rente à trave. Ou seja, com quase 20% de posse, o Salford teve o mesmo número de finalizações de perigo que o City. No segundo tempo, a primeira grande oportunidade foi do Salford, em chute de N’Mai quase à queima-roupa de Trafford, que fez nova ótima defesa. E assim, o nanico Salford mostrava muito mais objetividade, merecendo o empate diante de um City que parecia querer que o tempo passasse, satisfeito com o magérrimo 1 a 0.