Byanca Brasil dá show, e Cruzeiro supera Bahia em estreia no Brasileirão Feminino

Byanca Brasil dá show, e Cruzeiro supera Bahia em estreia no Brasileirão FemininoCabulosas vencem por 2 a 0 no Estádio de Pituaçu, em Salvador, e chegam aos mesmos três pontos do líder Palmeiras
O Bahia, por outro lado, inicia sua campanha em situação delicada. Afinal, ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento e à frente apenas do América-MG, goleado pelas palmeirenses. No torneio, apenas os dois últimos colocados caem de divisão.
O jogo
Principal jogadora das Cabulosas há várias temporadas, Byanca Brasil segue mostrando o motivo pelo qual é a dona da camisa 10 celeste. Aos 15 minutos, ela ganhou na velocidade da defesa após lançamento da intermediária e bateu, da meia-lua da grande área, no ângulo da goleira Yanne. Depois, aos 38′, ela roubou a bola de Tchula dentro da área e tocou na saída da goleira para ampliar. No segundo tempo, contudo, após o Cruzeiro controlar bem a partida e manter o resultado, Byanca deixou o gramado mancando.
Próximos passos
Tanto Cruzeiro quanto Bahia voltam a campo apenas no dia 23 de fevereiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto as mineiras recebem o Santos, às 19h (de Brasília), em Belo Horizonte, às 21h, as Mulheres de Aço visitam o São Paulo na capital paulista.