Byanca Brasil dá show, e Cruzeiro supera Bahia em estreia no Brasileirão Feminino

Cabulosas vencem por 2 a 0 no Estádio de Pituaçu, em Salvador, e chegam aos mesmos três pontos do líder Palmeiras
O Cruzeiro largou com vitória no Campeonato Brasileiro Feminino. Na noite deste sábado (14), as Cabulosas venceram o Bahia por 2 a 0 no Estádio de Pituaçu, em Salvador. A protagonista da partida, aliás, foi a atacante Byanca Brasil, que marcou os dois gols ainda no primeiro tempo e garantiu os três pontos para o time mineiro.

Com o resultado, portanto, o Cruzeiro aparece na vice-liderança da competição, empatado na pontuação com o Palmeiras, mas atrás no saldo de gols. Outros favoritos, como Flamengo, Corinthians e Fluminense, também estrearam com vitória.

O Bahia, por outro lado, inicia sua campanha em situação delicada. Afinal, ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento e à frente apenas do América-MG, goleado pelas palmeirenses. No torneio, apenas os dois últimos colocados caem de divisão.

O jogo

Principal jogadora das Cabulosas há várias temporadas, Byanca Brasil segue mostrando o motivo pelo qual é a dona da camisa 10 celeste. Aos 15 minutos, ela ganhou na velocidade da defesa após lançamento da intermediária e bateu, da meia-lua da grande área, no ângulo da goleira Yanne. Depois, aos 38′, ela roubou a bola de Tchula dentro da área e tocou na saída da goleira para ampliar. No segundo tempo, contudo, após o Cruzeiro controlar bem a partida e manter o resultado, Byanca deixou o gramado mancando.

Próximos passos

Tanto Cruzeiro quanto Bahia voltam a campo apenas no dia 23 de fevereiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto as mineiras recebem o Santos, às 19h (de Brasília), em Belo Horizonte, às 21h, as Mulheres de Aço visitam o São Paulo na capital paulista.

