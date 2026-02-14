Byanca Brasil dá show, e Cruzeiro supera Bahia em estreia no Brasileirão Feminino

Cabulosas vencem por 2 a 0 no Estádio de Pituaçu, em Salvador, e chegam aos mesmos três pontos do líder Palmeiras

O Cruzeiro largou com vitória no Campeonato Brasileiro Feminino. Na noite deste sábado (14), as Cabulosas venceram o Bahia por 2 a 0 no Estádio de Pituaçu, em Salvador. A protagonista da partida, aliás, foi a atacante Byanca Brasil, que marcou os dois gols ainda no primeiro tempo e garantiu os três pontos para o time mineiro. Com o resultado, portanto, o Cruzeiro aparece na vice-liderança da competição, empatado na pontuação com o Palmeiras, mas atrás no saldo de gols. Outros favoritos, como Flamengo, Corinthians e Fluminense, também estrearam com vitória.

O Bahia, por outro lado, inicia sua campanha em situação delicada. Afinal, ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento e à frente apenas do América-MG, goleado pelas palmeirenses. No torneio, apenas os dois últimos colocados caem de divisão.