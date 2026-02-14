Bruno Rodrigues cede camisa 11 para Arias e analisa saída do Palmeiras

Sem espaço, atacante negocia um empréstimo para o Cruzeiro. Jogador entregou a numeração de sua camisa para o novo reforço do Verdão

Após as conversas com o Internacional não avançarem, empresários ofereceram o jogador ao Cruzeiro. Desde então, as diretorias mantêm negociações em andamento. A ideia é repetir o modelo de empréstimo que havia sido debatido com o clube gaúcho. Outros times também fizeram sondagens, mas sem progresso.

A chegada de Jhon Arias mudou o cenário no elenco do Palmeiras. Para viabilizar o novo reforço, Bruno Rodrigues cedeu a camisa 11 e passou a usar a 20. Ainda assim, o atacante pode nem chegar a atuar com o novo número. Afinal, com poucas oportunidades, ele discute uma transferência por empréstimo.

“Agradeço publicamente ao meu companheiro, acho que foi um gesto muito bacana da parte dele, me surpreendeu, porque é um número importante para mim, que uso na seleção (colombiana), estamos falando no ano da Copa, então para mim tem essa sinergia. Foi alguém que foi muito aberto, disponibilizou para mim essa camisa e agradeço. Sei que é um grande jogador. Dá para ver que também é boa pessoa, agradeço a ele por me permitir usar uma camisa que para mim é importante”, explicou Arias.

Bruno Rodrigues não conseguiu se firmar no Palmeiras

Contratado em 2024 após boa passagem pelo Cruzeiro, Bruno Rodrigues enfrentou um longo período afastado. Foram quase 600 dias sem atuar, consequência de duas cirurgias no joelho. O retorno aconteceu no segundo semestre de 2025, quando marcou dois gols em 11 partidas. Já em 2026, entrou em campo quatro vezes e não conseguiu se firmar.

Enquanto isso, a comissão técnica tem recorrido com mais frequência a Luighi, formado na base, como opção ofensiva. O jovem chegou a despertar interesse do mercado, mas o clube decidiu mantê-lo. Assim, a diretoria concentra esforços para definir o futuro de Bruno Rodrigues antes do fechamento da janela, marcado para 3 de março.