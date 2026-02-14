Botafogo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Flamengo duelam por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca neste domingo (15), no Estádio Nilton Santos, às 17h30 (horário de Brasília). Por ter a melhor campanha, o Glorioso, primeiro lugar no Grupo A, encontra o Rubro-Negro, quarto da mesma chave, como mandante do clássico. Porém, o Colosso do Subúrbio estará dividido meio a meio, com as duas torcidas. Quem vencer avança e pega o Madureira, que eliminou o Boavista. O perdedor fica na Taça Rio, torneio de consolação do Estadual. Em caso de empate no tempo regulamentar, o duelo vai para os pênaltis.

Onde assistir TV Globo (tv aberta) e pelo Premiere (pay-per-view)

Como chega o Botafogo? Com quatro derrotas consecutivas na bagagem (três em clássicos), o Botafogo entra em campo pressionado. Além disso, está às vésperas do duelo mais importante do ano até então: quarta (18), contra o Nacional Potosí, na Bolívia, pelo jogo de ida da segunda fase eliminatória da Copa Libertadores. Este cenário impõe ao Glorioso uma série de dilemas. A comissão técnica ainda estuda como abordar este clássico. De antemão, no entanto, o técnico Martín Anselmi tem os desfalques de Santi (meia-atacante), Marçal (lateral-esquerdo/zagueiro) e Ramos (centroavante). Allan, expulso contra o Vasco, na última rodada da fase de grupos, cumpre suspensão. O volante Danilo, que reclamou de cãibras, deve ser preservado. O treinador rosarino terá que quebrar a cabeça para encontrar soluções em um elenco curto. Além disso, uma parte do grupo já viajou para o país andino (Loor, Linck, Abdias, Kadu, Toledo, Cruz, Marquinhos, Valim e Wallace Davi). Como chega o Flamengo? Após se reabilitar de período sem vitórias (quatro jogos), o Mengo já não perde há três partidas, com dois triunfos consecutivos. Assim, chega para o confronto com o Botafogo com a moral elevada, ainda que não tenha brilhado contra o Vitória, no meio de semana, pelo Brasileirão.