Botafogo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragemGlorioso e Mais Querido medem forças pelas quartas de final desta edição do Campeonato Carioca
Botafogo e Flamengo duelam por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca neste domingo (15), no Estádio Nilton Santos, às 17h30 (horário de Brasília). Por ter a melhor campanha, o Glorioso, primeiro lugar no Grupo A, encontra o Rubro-Negro, quarto da mesma chave, como mandante do clássico. Porém, o Colosso do Subúrbio estará dividido meio a meio, com as duas torcidas.
Quem vencer avança e pega o Madureira, que eliminou o Boavista. O perdedor fica na Taça Rio, torneio de consolação do Estadual. Em caso de empate no tempo regulamentar, o duelo vai para os pênaltis.
Onde assistir
TV Globo (tv aberta) e pelo Premiere (pay-per-view)
Como chega o Botafogo?
Com quatro derrotas consecutivas na bagagem (três em clássicos), o Botafogo entra em campo pressionado. Além disso, está às vésperas do duelo mais importante do ano até então: quarta (18), contra o Nacional Potosí, na Bolívia, pelo jogo de ida da segunda fase eliminatória da Copa Libertadores. Este cenário impõe ao Glorioso uma série de dilemas.
A comissão técnica ainda estuda como abordar este clássico. De antemão, no entanto, o técnico Martín Anselmi tem os desfalques de Santi (meia-atacante), Marçal (lateral-esquerdo/zagueiro) e Ramos (centroavante). Allan, expulso contra o Vasco, na última rodada da fase de grupos, cumpre suspensão. O volante Danilo, que reclamou de cãibras, deve ser preservado. O treinador rosarino terá que quebrar a cabeça para encontrar soluções em um elenco curto. Além disso, uma parte do grupo já viajou para o país andino (Loor, Linck, Abdias, Kadu, Toledo, Cruz, Marquinhos, Valim e Wallace Davi).
Como chega o Flamengo?
Após se reabilitar de período sem vitórias (quatro jogos), o Mengo já não perde há três partidas, com dois triunfos consecutivos. Assim, chega para o confronto com o Botafogo com a moral elevada, ainda que não tenha brilhado contra o Vitória, no meio de semana, pelo Brasileirão.
O técnico Filipe Luís, aliás, contará com um importante retorno na lista de relacionados. Luiz Araújo, ausente das três últimas partidas por problema na coxa direita, está 100% e participou dos treinos preparatórios para o clássico. No entanto, Varela (tornozelo direito), Jorginho (lesão muscular) e Saúl (calcanhar esquerdo) seguem fora de ação e desfalcam o time de Filipinho.
BOTAFOGO x FLAMENGO
Quartas de final do Campeonato Carioca
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 15/02/2026, às 17h30 (de Brasília)
BOTAFOGO: Raul, Ponte, Newton e Yhtallo; Villalba, Barrera, Valle e Telles; Martins, Nathan e Izaque. Técnico: Martín Anselmi
FLAMENGO: Rossi, Royal, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton e Arrascaeta; Paquetá, Cebolinha (Lino) e Pedro. Técnico: Filipe Luís
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo.
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.