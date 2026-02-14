Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona apresenta queixa formal contra arbitragem na Espanha

Equipe segue na bronca com a atuação da arbitragem na goleada sofrida para o Atlético de Madrid na Copa do Rei
Na última quinta-feira, o jogo de ida da semifinal da Copa do Rei foi um pesadelo para o Barcelona. Fora de casa, os culés foram goleados pelo Atlético de Madrid por 4 a 0, e estão em muita desvantagem para o jogo de volta. No entanto, o saldo do prejuízo poderia ser menor com o gol marcado por Cubarsí, logo no início da etapa final. Entretanto, o gol foi anulado após mais de cinco minutos de checagem, o que gerou a ira do Barcelona.

A imagem divulgada pela Federação Espanhola de Futebol não foi tão convincente, principalmente porque o VAR teve que traçar as linhas manualmente em vez da utilização do semiautomático. De acordo com o ‘Mundo Deportivo’, a tecnologia não funcionou devido a uma falha e este fato irritou bastante a diretoria do Barcelona. Por isso, os blaugranas formalizaram uma reclamação formal contra a arbitragem.

“O Barcelona demonstra profunda preocupação com as repetidas decisões de arbitragem que considera prejudiciais e carentes de critérios consistentes”, disse o Barcelona em nota. O clube ainda pediu formalmente a “publicação integral de todas as gravações de áudio do VAR , independentemente de haver ou não revisão em campo, como medida essencial de transparência e formação dos árbitros

A comissão de arbitragem da Espanha não divulgou os áudios do VAR durante os seis minutos e 22 segundos de checagem do gol de Cubarsí. Com isso, o Barcelona ficou ainda mais na bronca e exigiu, em nota, “a criação de um código disciplinar ou regulamento específico para árbitros que estabeleça consequências públicas e transparentes em casos de erros graves ou negligência, com o objetivo de fortalecer a confiança no sistema”.

Deco também ficou na bronca

Quem também ficou bravo com a arbitragem foi o luso-brasileiro Deco, atualmente diretor esportivo do Barcelona. Após a partida, o ex-camisa 20 reclamou das decisões do VAR e questionou a função do assistente de vídeo durante a partida.

“Não entendo. Não vejo nenhuma melhoria com o VAR. Está cada vez mais difícil entender as decisões, e eles levam 10 minutos para decidir. Se o VAR tivesse revisto a entrada de Simeone em Balde, também poderia ter sido cartão vermelho.”

