Astro do Barcelona, Lewandowski pode se juntar a Messi e jogar na MLS

A Major League Soccer pode ser o destino de mais um astro do futebol e um ex-melhor jogador do mundo. Aos 37 anos, Robert Lewandowski entra em seus últimos meses de contrato com o Barcelona e pode se juntar a Lionel Messi para ser um dos grandes craques que disputam a MLS.

De acordo com informações publicadas pelo jornal ‘Mundo Deportivo’, o Chicago Fire, time da conferência leste da MLS, é a equipe que surge como uma das principais interessadas em contar com Lewandowski em um futuro próximo. A equipe de Illinois seria um dos cinco clubes que querem o atacante, no entanto, o jogador polonês só vai tomar uma decisão sobre o seu futuro após as eleições presidenciais do Barcelona.