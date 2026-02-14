Astro do Barcelona, Lewandowski pode se juntar a Messi e jogar na MLS

Astro do Barcelona, Lewandowski pode se juntar a Messi e jogar na MLSAtacante despertou interesse do Chicago Fire, da Major League Soccer
A Major League Soccer pode ser o destino de mais um astro do futebol e um ex-melhor jogador do mundo. Aos 37 anos, Robert Lewandowski entra em seus últimos meses de contrato com o Barcelona e pode se juntar a Lionel Messi para ser um dos grandes craques que disputam a MLS.
De acordo com informações publicadas pelo jornal ‘Mundo Deportivo’, o Chicago Fire, time da conferência leste da MLS, é a equipe que surge como uma das principais interessadas em contar com Lewandowski em um futuro próximo. A equipe de Illinois seria um dos cinco clubes que querem o atacante, no entanto, o jogador polonês só vai tomar uma decisão sobre o seu futuro após as eleições presidenciais do Barcelona.
Ainda segundo o jornal espanhol, o Plano A de Lewandowski é permanecer no Barcelona por mais algumas temporadas. Contudo, a decisão pode não ser definitiva caso o próximo presidente do clube catalão opte por não renovar o vínculo do jogador.
Interesse é antigo
Não é a primeira vez que o Chicago Fire aparece como um time interessado em contar com Robert Lewandowski. Recentemente, segundo informações da ESPN dos Estados Unidos, o treinador do Chicago Fire, Gregg Berhalter, foi até Barcelona para se reunir com Lewandowski e seu staff para falar sobre uma possível ida ao Chicago Fire.
Apesar do forte interesse da equipe da MLS, Lewandowski tem como principal objetivo permanecer no Barcelona e espera receber um novo contrato do clube. Caso isso não aconteça, o Chicago Fire parece como um destino provável.