Arsenal x Wigan: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 4ª fase da Copa da Inglaterra (FA Cup)
O Arsenal recebe o Wigan neste domingo (15), às 13h30 (de Brasília), em partida válida pela 4ª fase da Copa da Inglaterra. O duelo acontece no Emirates Stadium, em Londres, e as equipes disputam uma vaga nas oitavas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Manchester City monitora Wesley e avalia enviar proposta

Como chega o Arsenal

O Arsenal faz uma temporada excelente e aparece como grande favorito para o jogo deste domingo. Líder da Premier League, o time também terminou a fase de liga da Champions na primeira posição geral e garantiu a classificação direta para as oitavas de final.

Na última fase da Copa da Inglaterra, a equipe eliminou o Portsmouth, sem dificuldades, por 4 a 1.

A expectativa é que o técnico Mikel Arteta faça apenas mudanças pontuais na equipe para não dar chance ao azar na Copa da Inglaterra. Assim, o time que deve ir a campo pode ter a mesma base da equipe que venceu o Brentford na última rodada da Premier League.

Como chega o Wigan

Por outro lado, o Wigan é somente o 22º colocado na League One, equivalente à terceira divisão do futebol inglês, e aparece como azarão para o duelo em Londres.

A boa notícia para os torcedores é que o técnico Ryan Lowe não enfrenta problemas de última hora e poderá mandar a campo o que tem de melhor à disposição.

ARSENAL X WIGAN

4ª fase da Copa da Inglaterra (FA Cup)
Data e horário: domingo, 15/02/2026, às 13h30 (de Brasília).
Local: Emirates Stadium, em Londres.
ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Havertz; Madueke, Gabriel Jesus e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.
WIGAN: Tickle; Hunt, Aimson, Fox e Sessegnon; Hungbo, Smith, Moxon e Raphael Rodrigues; Wright e Taylor. Técnico: Ryan Lowe.
Árbitro: Tim Robinson.
Auxiliares: Ian Hussin e Marc Perry.
