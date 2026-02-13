Werder Bremen x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Alemão 2025/26. Werder Bremen e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (14), às 11h30 (de Brasília), em partida válida pela 22ª rodada da Bundesliga. O duelo acontece no Weserstadion e coloca frente a frente duas equipes que estão em posições opostas na tabela.

Como chega o Werder Bremen

O Werder Bremen faz uma temporada decepcionante para o torcedor. O time ocupa a 16ª colocação, com apenas 19 pontos, posição que atualmente o levaria ao playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão para tentar escapar do rebaixamento. Além disso, nos últimos cinco jogos, não venceu nenhuma vez, com três derrotas e dois empates.

Contratado no início do mês, o técnico Daniel Thioune chegou com a missão de reagir e mudar o clima no elenco. Assim, o time quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para tentar arrancar pontos do Bayern e respirar na tabela da Bundesliga.

Como chega o Bayern de Munique

Por outro lado, o Bayern vive mais uma temporada de alto nível sob o comando do técnico Vincent Kompany. O time é o líder isolado do Campeonato Almeão com 54 pontos. Contudo, o Dortmund venceu na rodada e diminuiu a diferença para três pontos. Ou seja, o clube de Munique precisa da vitória fora de casa para recuperar a vantagem de seis pontos para o vice-líder.