Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo: Jamaica lança novo uniforme em homenagem a Bob Marley

Vídeo: Jamaica lança novo uniforme em homenagem a Bob Marley

Os Reggae Boyz vão usar as camisas na repescagem para a Copa do Mundo. Adversário é a Nova Caledônia, no dia 26 de março
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Adidas apresentou nesta sexta-feira (13) os novos uniformes da seleção da Jamaica, com inspiração direta no legado cultural do legendário cantor Bob Marley. Os uniformes têm um design que conecta futebol, reggae e identidade jamaicana — e chega, inclusive, em um momento decisivo na caminhada rumo à Copa do Mundo.

O uniforme titular combina a base amarelo-ouro com listras horizontais em verde, vermelho e preto, remetendo às cores da bandeira jamaicana e aos estilos de roupa associados ao ícone do reggae na década de 1970. Já o modelo reserva, porém, usa um fundo preto com gráficos inspirados em ondas sonoras e discos de vinil.

A camisa será oficialmente usada pelos Reggae Boyz nas partidas de repescagem intercontinental que definem as últimas vagas para a próxima Copa do Mundo. A classificação direta escapou por pouco: a Jamaica terminou em segundo lugar no Grupo B das Eliminatórias da Concacaf, atrás de Curaçao, e por isso agora disputa a última chance de chegar ao torneio mundial.

Veja o vídeo:

A repescagem intercontinental reúne seis seleções. De um lado da chave, os jamaicanos enfrentam Nova Caledônia na semifinal, no dia 26 de março, no México. O vencedor avança para encarar a República Democrática do Congo na final da chave, com a vaga direta para a Copa em disputa.

Na outra chave, Bolívia e Suriname se enfrentam na semifinal, com o vencedor desafiando o Iraque pela segunda vaga ao Mundial. Todas as partidas decisivas da repescagem estão previstas para ocorrer entre 26 e 31 de março, em jogo único.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

futebol

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar