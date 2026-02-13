Vídeo: Jamaica lança novo uniforme em homenagem a Bob Marley

Os Reggae Boyz vão usar as camisas na repescagem para a Copa do Mundo. Adversário é a Nova Caledônia, no dia 26 de março / Crédito: Jogada 10

A Adidas apresentou nesta sexta-feira (13) os novos uniformes da seleção da Jamaica, com inspiração direta no legado cultural do legendário cantor Bob Marley. Os uniformes têm um design que conecta futebol, reggae e identidade jamaicana — e chega, inclusive, em um momento decisivo na caminhada rumo à Copa do Mundo. O uniforme titular combina a base amarelo-ouro com listras horizontais em verde, vermelho e preto, remetendo às cores da bandeira jamaicana e aos estilos de roupa associados ao ícone do reggae na década de 1970. Já o modelo reserva, porém, usa um fundo preto com gráficos inspirados em ondas sonoras e discos de vinil.

A camisa será oficialmente usada pelos Reggae Boyz nas partidas de repescagem intercontinental que definem as últimas vagas para a próxima Copa do Mundo. A classificação direta escapou por pouco: a Jamaica terminou em segundo lugar no Grupo B das Eliminatórias da Concacaf, atrás de Curaçao, e por isso agora disputa a última chance de chegar ao torneio mundial.

Veja o vídeo: for the game. for the culture. forever. ❤️ pic.twitter.com/egQrQKaeMu — adidas Football (@adidasfootball) February 13, 2026