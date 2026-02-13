Victor Luís acerta a rescisão contratual com o Vasco e confirmação sai no BID

Lateral perde mais espaço no Cruz-Maltino após a chegada de reforço para a posição e negocia empréstimo para defender o Mirassol / Crédito: Jogada 10

O Vasco acertou oficialmente a saída do lateral-esquerdo Victor Luís do seu elenco. A rescisão com o clube de São Januário saiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (13). Com isso, o lateral-esquerdo dará continuidade a sua transferência para o Mirassol. Vale ressaltar que o seu contrato com o Cruz-Maltino expirava somente em 2027. O camisa 12 gradativamente vinha perdendo espaço no elenco e apenas atuou cerca de 80 minutos no empate com o Nova Iguaçu, quando o Cruz-Maltino foi a campo com uma equipe alternativa. Posteriormente, no primeiro compromisso da equipe como mandante no Brasileirão, o duelo contra a Chapecoense, ele foi ausência na lista de jogadores relacionados.

A situação ocorreu por opção de Fernando Diniz e deixou claro que Victor Luís não estava mais nos planos da comissão técnica. Inclusive, o lateral-esquerdo perdeu a condição de reserva imediato porque o Gigante da Colina se movimentou no mercado para qualificar a posição. Neste sentido, acertou a contratação por empréstimo de Cuiabano junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

A atual temporada seria a terceira do camisa 12 pelo Vasco, mas com pouca presença em campo, apenas 30 partidas ao todo. Afinal, no entendimento da comissão técnica, Lucas Piton era o titular absoluto. Contudo, a avaliação mudou quando o camisa 6 sofreu uma queda de rendimento e entrou em má fase. A partir disso, a diretoria passou a tentar fechar com um reforço que tivesse a capacidade de brigar para ser o dono da posição.