Vem recorde aí? Brasileirão tem maior média de gols

Atual edição conta com 92 gols em 29 partidas, o que gera alta média de 3,17 tentos por jogo; veja o Top-5 dos pontos corridos
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O Brasileirão está com muita bola na rede em 2026. Dessa forma, com 92 gols em 29 jogos, a atual edição já demonstra uma média que serviria, assim, como a maior da história dos pontos corridos, com 3,17 por partida. E, segundo levantamento divulgado pela CBF, o número atual se equipara ao mesmo recorte de 2007.

Após este citado ano, aliás, o maior número após três rodadas era de 2010, com média de 2,83 gols por jogo. A maior média de uma edição inteira segue sendo a de 2009. Na ocasião, foram 1.094 gols em 380 jogos, angariando, dessa forma, 2,88 bolas na rede por partida.

Vale lembrar que o número de confrontos não está fechado em 30 por causa do duelo entre Athletico e Corinthians, válido pela segunda rodada, aliás. Esta partida não ocorreu por adiamento, já que o Timão teria a final da Supercopa Rei do Brasil, contra o Flamengo, em data próxima.

Das 29 partidas realizadas até o momento, a com mais gols aconteceu entre Grêmio e Botafogo, pela segunda rodada. Foi quando o Tricolor Gaúcho meteu 5 a 3, de virada, em jogo histórico na Arena, em Porto Alegre (RS). Depois, há empate em quatro partidas. Foram dois 3 a 3 na terceira rodada (entre Chapecoense e Coritiba, e Atlético-MG e Remo). A vitória da própria Chape por 4 a 2 sobre o Santos, na rodada inaugural, e o 5 a 1 do Palmeiras no Vitória (#2) são os outros jogos com seis gols.

Maiores médias de gols da História do Brasileirão por pontos corridos

  • 2026* – 3,17 g/j
  • 2009 – 2,88 g/j
  • 2007 – 2,76 g/j
  • 2008 – 2,72 g/j
  • 2006 – 2,71 g/j
  • 2011 – 2,68 g/j

*Campeonato ainda em andamento

