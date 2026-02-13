Vasco x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e Volta Redonda se enfrentam pela primeira etapa mata-mata do Campeonato Carioca. As duas equipes medem forças pelas quartas de final do Estadual às 21h30, em São Januário, neste sábado (14/02). O Cruz-Maltino chega à fase decisiva do torneio em momentos irregulares.

Como chega o Vasco

O Gigante da Colina ganhou o direito em ser o mandante no duelo pelas quartas de final, pois encerrou sua participação na primeira fase do Carioca com melhor campanha. No caso, ficou na segunda posição do Grupo A após vitória sobre o Botafogo, que ajudou a afastar o cenário adverso e de cobranças. No entanto, o time permanece com desempenho irregular e ineficiência nas finalizações. Tais problemas foram os principais responsáveis pela derrota para o Bahia na terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Portanto, o desfecho trouxe novamente o contexto de desconfiança, já que o time entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. O técnico Fernando Diniz provavelmente manterá a base do time titular que vem escalando pela necessidade da vitória para avançar de fase. A propósito, o comandante precisa solucionar apenas uma dúvida no ataque entre Brenner e Spinelli. Caso a opção seja por começar com o argentino, depois de atuar pela primeira vez com a camisa do Vasco, ele estreará entre os 11 iniciais.

Como chega o Volta Redonda

Diferentemente do Vasco, o Voltaço disputou até o momento apenas a fase de grupos do Campeonato Carioca. Em seis jogos, a equipe soma três vitórias, dois empates e uma derrota. Até a quinta rodada da primeira etapa do torneio, o Volta Redonda estava na segunda colocação do Grupo A. Apesar disso, no último compromisso, apenas empatou com o Madureira e perdeu a posição para o próprio Vasco.