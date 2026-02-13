Vasco x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragemCruz-Maltino demonstra obsessão em garantir a vaga nas semifinais do Carioca para retomar a confiança e afastar o clima de pressão
Vasco e Volta Redonda se enfrentam pela primeira etapa mata-mata do Campeonato Carioca. As duas equipes medem forças pelas quartas de final do Estadual às 21h30, em São Januário, neste sábado (14/02). O Cruz-Maltino chega à fase decisiva do torneio em momentos irregulares.
Onde assistir
A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada e no Premiere no sistema pay-per-view.
Como chega o Vasco
O Gigante da Colina ganhou o direito em ser o mandante no duelo pelas quartas de final, pois encerrou sua participação na primeira fase do Carioca com melhor campanha. No caso, ficou na segunda posição do Grupo A após vitória sobre o Botafogo, que ajudou a afastar o cenário adverso e de cobranças. No entanto, o time permanece com desempenho irregular e ineficiência nas finalizações. Tais problemas foram os principais responsáveis pela derrota para o Bahia na terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
Portanto, o desfecho trouxe novamente o contexto de desconfiança, já que o time entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. O técnico Fernando Diniz provavelmente manterá a base do time titular que vem escalando pela necessidade da vitória para avançar de fase. A propósito, o comandante precisa solucionar apenas uma dúvida no ataque entre Brenner e Spinelli. Caso a opção seja por começar com o argentino, depois de atuar pela primeira vez com a camisa do Vasco, ele estreará entre os 11 iniciais.
Como chega o Volta Redonda
Diferentemente do Vasco, o Voltaço disputou até o momento apenas a fase de grupos do Campeonato Carioca. Em seis jogos, a equipe soma três vitórias, dois empates e uma derrota. Até a quinta rodada da primeira etapa do torneio, o Volta Redonda estava na segunda colocação do Grupo A. Apesar disso, no último compromisso, apenas empatou com o Madureira e perdeu a posição para o próprio Vasco.
Pela relevância do confronto, o treinador Rodrigo Santana deve optar por estratégia semelhante e mandar a campo a mesma formação pelo terceiro jogo seguido.
VASCO X VOLTA REDONDA
Campeonato Carioca – Quartas de final
Data e horário: 14/02/2026 (sábado), às 21h30 (de Brasília)
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner (Spinelli). Técnico: Fernando Diniz.
VOLTA REDONDA: Avelino; Wellington Silva, Rafael Augusto, Lucas Adell e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Henrique Silva e PK; MV, Ygor Catatau e Marquinhos. Técnico: Rodrigo Santana.
Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Wallace Muller Barros Santos
VAR: Paulo Renato Moreira
