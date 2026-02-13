Vasco libera atacante GB por empréstimo ao Fortaleza

O Vasco permanece ativo no mercado em busca de reforços e também no processo de redução do elenco. Especialmente com a saída de jogadores que teriam pouco espaço no grupo nesta primeira parte da temporada. Assim, o centroavante GB, que já tinha negociações em andamento com o Fortaleza, está de saída por empréstimo. Vale ressaltar que o Cruz-Maltino concordou em ceder a promessa inicialmente até o fim de 2026. Confira a nota oficial do Vasco sobre a liberação do atacante

O Vasco da Gama informa que acertou o empréstimo do atacante GB ao Fortaleza até o fim desta temporada.

O clube deseja sucesso ao cria da #BaseForte neste novo desafio profissional. No entendimento do clube carioca, apesar de o jogador, de 21 anos, integrar o elenco principal há algumas temporadas, ainda lhe falta experiência no profissional. Outro cenário que contribuiu para o avanço das negociações foi a chegada de dois reforços que atuam preferencialmente no centro do ataque: Brenner e Spinelli. Com isso, GB seria somente a terceira alternativa para a posição.