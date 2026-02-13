Vasco libera atacante GB por empréstimo ao Fortaleza

Vasco libera atacante GB por empréstimo ao FortalezaPlanejamento com a negociação é que GB tenha mais minutos em campo nesta temporada e retorne com mais experiência ao Cruz-Maltino
O Vasco permanece ativo no mercado em busca de reforços e também no processo de redução do elenco. Especialmente com a saída de jogadores que teriam pouco espaço no grupo nesta primeira parte da temporada. Assim, o centroavante GB, que já tinha negociações em andamento com o Fortaleza, está de saída por empréstimo. Vale ressaltar que o Cruz-Maltino concordou em ceder a promessa inicialmente até o fim de 2026.
Confira a nota oficial do Vasco sobre a liberação do atacante
O Vasco da Gama informa que acertou o empréstimo do atacante GB ao Fortaleza até o fim desta temporada.
O clube deseja sucesso ao cria da #BaseForte neste novo desafio profissional.
No entendimento do clube carioca, apesar de o jogador, de 21 anos, integrar o elenco principal há algumas temporadas, ainda lhe falta experiência no profissional. Outro cenário que contribuiu para o avanço das negociações foi a chegada de dois reforços que atuam preferencialmente no centro do ataque: Brenner e Spinelli. Com isso, GB seria somente a terceira alternativa para a posição.
O bom relacionamento entre as diretorias do Gigante da Colina e do Fortaleza também contribuiu para a progressão nas tratativas. Recentemente, o Vasco liberou o lateral-direito Paulinho também para o Fortaleza. A semelhança é que GB e o defensor são revelações da base do clube carioca. No entanto, a diferença foi que a transferência já concretizada para o clube nordestino foi em definitivo.
Passagem pelo Vasco e gol decisivo
GB integra o grupo principal do Vasco efetivamente desde a última temporada, quando também teve mais oportunidades entre os profissionais, com 16 jogos. Na ocasião, o atacante marcou dois gols, ambos no Campeonato Brasileiro. O primeiro deles, contra o Vitória, em São Januário, foi decisivo.
Isso porque, ao fazer de cabeça depois de cruzamento na área nos últimos minutos, confirmou o triunfo do Vasco em confronto imprevisível. Por sinal, representava um duelo direto na luta contra o rebaixamento. Inclusive, GB atuou pela última vez em sua primeira passagem pelo Vasco na derrota para o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira (11). Ele começou no banco, entrou na segunda etapa, jogou por cerca de 13 minutos e ficou marcado por chance desperdiçada no último lance da partida.