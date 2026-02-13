Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco enxuga folha, mas tem pouco dinheiro para buscar volante titular

Diretoria prioriza chegada de reforço para o meio-campo, mas descarta investimentos elevados nesta reta final de janela
O Vasco segue ativo no mercado, mas enfrenta um obstáculo financeiro nesta reta final. A diretoria trata a contratação de um volante como prioridade absoluta. Contudo, o clube trabalha com um orçamento bastante limitado neste momento. Após confirmar a chegada de seis reforços, o departamento de futebol não possui mais caixa para realizar contratações de custo elevado.

Apesar dos gastos, o Cruz-Maltino conseguiu aliviar a folha salarial para 2026. Até agora, 15 atletas deixaram o clube e ajudaram a reduzir os custos fixos. Um exemplo de peso foi o centroavante Vegetti. O jogador tinha um dos maiores salários do elenco, mas rescindiu o contrato para acertar com o Cerro Porteño.

Além disso, a barca de saídas vai aumentar. O atacante GB tem empréstimo encaminhado para o Fortaleza e será o 16º jogador a deixar São Januário. O jovem entrou no jogo contra o Bahia, mas deve ser anunciado pelos cearenses nos próximos dias.

Valores da folha e investimentos pesados

Atualmente, a folha salarial do elenco profissional gira em torno de R$ 16 milhões. Se somarmos os demais vencimentos, o custo mensal total do departamento de futebol chega a R$ 18 milhões.

Isso acontece porque o clube investiu forte. Foram seis caras novas contratadas: Alan Saldivia, Johan Rojas, Brenner, Marino Hinestroza, Cuiabano e Spinelli. Além deles, o Vasco gastou muito em manutenções. A diretoria pagou cerca de R$ 30 milhões (4,5 milhões de euros) para comprar Andrés Gómez em definitivo. Também desembolsou R$ 9,7 milhões (1,5 milhão de euros) para renovar o empréstimo do zagueiro Carlos Cuesta até o fim do ano.

Portanto, a verba disponível para novas compras é escassa. A direção busca “oportunidades de mercado” para fechar o elenco. O foco está em jogadores que cheguem por empréstimo ou que estejam em fim de contrato. Entretanto, o clube não quer alguém apenas para compor grupo. A exigência é por um nome que chegue para disputar a titularidade imediatamente. O prazo é curto: a janela fecha no dia 3 de março.

