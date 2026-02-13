Vasco enxuga folha, mas tem pouco dinheiro para buscar volante titular

Diretoria prioriza chegada de reforço para o meio-campo, mas descarta investimentos elevados nesta reta final de janela / Crédito: Jogada 10

O Vasco segue ativo no mercado, mas enfrenta um obstáculo financeiro nesta reta final. A diretoria trata a contratação de um volante como prioridade absoluta. Contudo, o clube trabalha com um orçamento bastante limitado neste momento. Após confirmar a chegada de seis reforços, o departamento de futebol não possui mais caixa para realizar contratações de custo elevado. Apesar dos gastos, o Cruz-Maltino conseguiu aliviar a folha salarial para 2026. Até agora, 15 atletas deixaram o clube e ajudaram a reduzir os custos fixos. Um exemplo de peso foi o centroavante Vegetti. O jogador tinha um dos maiores salários do elenco, mas rescindiu o contrato para acertar com o Cerro Porteño.

Além disso, a barca de saídas vai aumentar. O atacante GB tem empréstimo encaminhado para o Fortaleza e será o 16º jogador a deixar São Januário. O jovem entrou no jogo contra o Bahia, mas deve ser anunciado pelos cearenses nos próximos dias.

Valores da folha e investimentos pesados Atualmente, a folha salarial do elenco profissional gira em torno de R$ 16 milhões. Se somarmos os demais vencimentos, o custo mensal total do departamento de futebol chega a R$ 18 milhões. Isso acontece porque o clube investiu forte. Foram seis caras novas contratadas: Alan Saldivia, Johan Rojas, Brenner, Marino Hinestroza, Cuiabano e Spinelli. Além deles, o Vasco gastou muito em manutenções. A diretoria pagou cerca de R$ 30 milhões (4,5 milhões de euros) para comprar Andrés Gómez em definitivo. Também desembolsou R$ 9,7 milhões (1,5 milhão de euros) para renovar o empréstimo do zagueiro Carlos Cuesta até o fim do ano. Portanto, a verba disponível para novas compras é escassa. A direção busca “oportunidades de mercado” para fechar o elenco. O foco está em jogadores que cheguem por empréstimo ou que estejam em fim de contrato. Entretanto, o clube não quer alguém apenas para compor grupo. A exigência é por um nome que chegue para disputar a titularidade imediatamente. O prazo é curto: a janela fecha no dia 3 de março.