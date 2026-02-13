Vasco abre concorrência por potencial construtivo de São Januário

Vasco abre concorrência por potencial construtivo de São JanuárioPreferência da SOD Capital terminou nesta sexta-feira (13)
O Vasco vai abrir a concorrência para receber propostas de novas empresas pela venda do potencial construtivo de São Januário. Afinal, a preferência da SOD Capital termina nesta sexta-feira (13). Assim, o Cruz-Maltino vai ouvir novas ofertas de outras companhias, segundo o “ge”. O valor da venda do terreno supera R$ 500 milhões.
No ano passado, o Vasco firmou um contrato de exclusividade com a SOD Capital, que tinha o interesse em adquirir o potencial construtivo de São Januário para utilizar em terrenos na Barra da Tijuca. Contudo, a empresa teve três prazos estendidos para comprar e não cumpriu. Assim, o Cruz-Maltino decidiu abrir a concorrência.
Na última semana, o presidente Pedrinho se reuniu com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, políticos e representantes de outras empresas e seguradoras. O objetivo era apresentar o projeto do potencial construtivo de São Januário. O movimento, aliás, já previa que a SOD Capital não exerceria o direito contratual.
O Vasco planejava iniciar a reforma de São Januário no início de 2026, mas houve atraso na venda do potencial construtivo. Afinal, o valor do potencial construtivo é determinante para as obras. O Cruz-Maltino trabalha com um orçamento de R$ 800 milhões, mais do que o previsto inicialmente, que era de R$ 500 milhões.
