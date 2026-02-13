Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco abre concorrência por potencial construtivo de São Januário

Vasco abre concorrência por potencial construtivo de São Januário

Preferência da SOD Capital terminou nesta sexta-feira (13)
O Vasco vai abrir a concorrência para receber propostas de novas empresas pela venda do potencial construtivo de São Januário. Afinal, a preferência da SOD Capital termina nesta sexta-feira (13). Assim, o Cruz-Maltino vai ouvir novas ofertas de outras companhias, segundo o “ge”. O valor da venda do terreno supera R$ 500 milhões.

No ano passado, o Vasco firmou um contrato de exclusividade com a SOD Capital, que tinha o interesse em adquirir o potencial construtivo de São Januário para utilizar em terrenos na Barra da Tijuca. Contudo, a empresa teve três prazos estendidos para comprar e não cumpriu. Assim, o Cruz-Maltino decidiu abrir a concorrência.

Na última semana, o presidente Pedrinho se reuniu com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, políticos e representantes de outras empresas e seguradoras. O objetivo era apresentar o projeto do potencial construtivo de São Januário. O movimento, aliás, já previa que a SOD Capital não exerceria o direito contratual.

O Vasco planejava iniciar a reforma de São Januário no início de 2026, mas houve atraso na venda do potencial construtivo. Afinal, o valor do potencial construtivo é determinante para as obras. O Cruz-Maltino trabalha com um orçamento de R$ 800 milhões, mais do que o previsto inicialmente, que era de R$ 500 milhões.

