Vasco abre concorrência por potencial construtivo de São Januário

O Vasco vai abrir a concorrência para receber propostas de novas empresas pela venda do potencial construtivo de São Januário. Afinal, a preferência da SOD Capital termina nesta sexta-feira (13). Assim, o Cruz-Maltino vai ouvir novas ofertas de outras companhias, segundo o “ge”. O valor da venda do terreno supera R$ 500 milhões.

No ano passado, o Vasco firmou um contrato de exclusividade com a SOD Capital, que tinha o interesse em adquirir o potencial construtivo de São Januário para utilizar em terrenos na Barra da Tijuca. Contudo, a empresa teve três prazos estendidos para comprar e não cumpriu. Assim, o Cruz-Maltino decidiu abrir a concorrência.