URT x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

URT x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes se enfrentam na última rodada do Campeonato Mineiro
O sábado será de decisão do Campeonato Mineiro. A oitava e última rodada coloca em cheque a classificação para a segunda fase do Estadual e as chances de título. No Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas-MG, a URT recebe o Cruzeiro, às 19h (horário de Brasília). A Raposa é líder do Grupo C e depende apenas de si para avançar, assim como a URT, que lidera o Grupo A e também depende das próprias forças para se classificar.
Onde assistir URT x Cruzeiro
A partida entre URT e Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, terá transmissão da GETV, do Sportv e do Premiere.
Como chega a URT
Líder do Grupo A, a URT joga dependendo apenas das próprias forças para se classificar para a segunda fase do Campeonato Mineiro. O time de Patos de Minas tem 11 pontos e está empatado em pontos com o Atlético-MG, mas com uma vitória a mais que o Galo. Mesmo que tropece, a URT ainda pode se classificar, mas terá que torcer para que o Galo não vença o Itabirito.
Como chega o Cruzeiro
Líder do Grupo C, o Cruzeiro vive um momento ruim na temporada. A Raposa ainda não venceu no Brasileirão, mas teve seus bons resultados no Campeonato Mineiro. O time de Tite busca encontrar seu melhor momento, mas uma classificação para a segunda fase do Mineiro pode dar um frescor e uma nova vida para a temporada.
URT X CRUZEIRO
Campeonato Mineiro – 8ª rodada
Data e horário: 14/02/2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Zama Maciel, Patos de Minas (MG)
URT: Ariel; John Everson, Léo Santos e Victor Sallinas; Peloggia, Hippólito, Pedro Henrique e Gabriel Augusto; Bruninho, Cesinha e Gabriel Moysés. Técnico: Ito Roque
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Arroyo (Wanderson). Técnico: Tite.
Árbitro: Hieger Túlio Cardoso
Auxiliares: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza
VAR: Michel Patrick Costa Guimarães
