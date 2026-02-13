URT x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na última rodada do Campeonato Mineiro / Crédito: Jogada 10

O sábado será de decisão do Campeonato Mineiro. A oitava e última rodada coloca em cheque a classificação para a segunda fase do Estadual e as chances de título. No Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas-MG, a URT recebe o Cruzeiro, às 19h (horário de Brasília). A Raposa é líder do Grupo C e depende apenas de si para avançar, assim como a URT, que lidera o Grupo A e também depende das próprias forças para se classificar. Onde assistir URT x Cruzeiro A partida entre URT e Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, terá transmissão da GETV, do Sportv e do Premiere.

Como chega a URT Líder do Grupo A, a URT joga dependendo apenas das próprias forças para se classificar para a segunda fase do Campeonato Mineiro. O time de Patos de Minas tem 11 pontos e está empatado em pontos com o Atlético-MG, mas com uma vitória a mais que o Galo. Mesmo que tropece, a URT ainda pode se classificar, mas terá que torcer para que o Galo não vença o Itabirito.

LEIA MAIS: CBF divulga áudio do VAR em lance de Kenji, do Cruzeiro: “Quebrou a perna do cara” Como chega o Cruzeiro Líder do Grupo C, o Cruzeiro vive um momento ruim na temporada. A Raposa ainda não venceu no Brasileirão, mas teve seus bons resultados no Campeonato Mineiro. O time de Tite busca encontrar seu melhor momento, mas uma classificação para a segunda fase do Mineiro pode dar um frescor e uma nova vida para a temporada.