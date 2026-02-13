Torcida do Athletico protesta após morte de torcedor em ação da PM

Protesto na Arena

Nesta sexta, os torcedores realizaram um protesto nos arredores da Arena da Baixada, e queimaram pneus, fechando um cruzamento. A mãe de Leandro, Vanessa Silva Candinho, estava no local e, em conversa com a imprensa, lamentou a morte do filho.

“O Leandro era um menino que levantava às 5h, saía às 7h para trabalhar e chegava às 20h. Não era de maldade, era trabalhador, de coração limpo. Eles mataram o meu menino. A nossa indignação é isso. Chamam torcida de vândalo, vagabundo, mas hoje a torcida foi meu socorro. Como mãe, estão sendo meu socorro hoje, nesse dia. Eu confiava muito na polícia, hoje em dia eu não confio mais. Eu sei o filho que eu tinha em casa, eu sei o que eu tenho dentro de casa”, relatou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.