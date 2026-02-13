Torcedor do Santos é espancado e hospitalizado após jogo contra o Athletico; vídeo

O episódio violento ocorreu após a vitória rubro-negra por 2 a 1 na Arena da Baixada e, segundo informações, deixou o santista em estado grave / Crédito: Jogada 10

A vitória do Atheltico por 2 a 1 sobre o Santos, pela terceira rodada do Brasileirão, terminou com outro episódio de violência no extracampo. Isso porque um santista sofreu diversos golpes e agressões durante o confronto entre rubro-negros e torcedores do Paraná Clube, no bairro Prado Velho, em Curitiba. O confronto se iniciou na altura das ruas Chile e João Negrão pouco depois do fim da partida na Arena da Baixada. De acordo com relatos, grupos se encontraram na região e iniciaram a briga, com auxílios de pedaços de madeira, galhos de árvores, garrafas e fogos de artifício.

Testemunhas reconheceram uma série de camisetas do Athletico entre os envolvidos e denunciaram o possível envolvimento da organizada do clube. Ainda de acordo com relatos, um grupo de santistas cruzou com os athleticanos pouco antes do início da confusão.

Estado do torcedor do Santos O Batalhão de Polícia de Choque monitorava a saída das torcidas e presenciou parte das agressões, que deixaram o santista em estado grave. Após o encaminhamento da vítima ao hospital mais próximo, policiais abordaram torcedores do Furacão que estavam na Estação Tubo, próxima ao local da confusão. “Eles [torcedores do Santos] não estão uniformizados mas eles passaram pelo local na frente da torcida do Athletico… Não sei se procuraram briga, mas acabou acontecendo isso”, explicou o capitão Da Silva, da Polícia Militar. Após o jogo entre Athletico x Santos, houve confronto entre Os Fanáticos x Fúria Independente do Paraná, que prestou apoio aos aliados santistas. pic.twitter.com/p5b55orsHF

— Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) February 13, 2026 O alvinegro segue internado em estado grave na unidade de saúde. A Banda B, parceira do Portal aRede, divulgou as primeiras informações sobre o caso e informou que entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná, mas ainda não obteve retorno.