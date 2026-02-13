Thomas Tuchel renova contrato com a seleção inglesa até 2028

Federação inglesa amplia vínculo antes da Copa do Mundo e garante continuidade do trabalho para próximos ciclos

A Federação Inglesa (FA) anunciou a renovação de contrato de Thomas Tuchel, que seguirá no comando da seleção até a Eurocopa de 2028. Antes, o acordo previa a permanência do treinador apenas até o fim da Copa do Mundo deste ano, que será disputada nos EUA, México e Canadá. Após o anúncio, Tuchel destacou, inclusive, a satisfação em permanecer no cargo. O treinador afirmou que tem aproveitado cada momento à frente do elenco e reforçou o compromisso de liderar a equipe em busca de um grande desempenho no Mundial.

“Tenho aproveitado cada minuto até agora trabalhando com meus jogadores e comissão técnica, e mal posso esperar para liderá-los na Copa do Mundo. É uma grande oportunidade e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para dar orgulho ao país”, afirmou Tuchel.

Dentro de campo, Tuchel sustenta números expressivos. A Inglaterra venceu os oito jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo e não sofreu gols sob o comando do alemão. Além disso, a equipe apresentou desempenho consistente e consolidou a confiança no trabalho da comissão técnica. Experiente em decisões, Tuchel acumula títulos importantes no currículo. Ele conquistou a Champions League com o Chelsea e também venceu campeonatos nacionais pelo Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Com a decisão, a federação garante estabilidade ao projeto esportivo mesmo após o Mundial. Em comunicado, a entidade afirmou que a renovação assegura foco total da comissão técnica durante a preparação para a Copa e, ao mesmo tempo, oferece continuidade antes dos compromissos da Liga das Nações da Uefa, que começam já em setembro.