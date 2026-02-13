Técnico do Fluminense comenta busca por um novo centroavante para o elenco

Após vitória no clássico contra o Botafogo, treinador destacou a necessidade de ter mais opções no elenco para a posição / Crédito: Jogada 10

O Fluminense acelera as movimentações no mercado para reforçar o setor ofensivo. O técnico Luís Zubeldía detalhou a estratégia da diretoria para aumentar a competitividade do elenco, priorizando a chegada de um “camisa 9” de ofício. Atualmente, o treinador conta com John Kennedy entre os titulares e Germán Cano em fase de transição após lesão, enquanto Everaldo já integra o elenco do Bahia.

Apesar do baixo volume de contratações — apenas três reforços desembarcaram nas Laranjeiras nesta temporada —, Zubeldía elogiou a qualidade dos nomes escolhidos. Essa postura seletiva reflete diretamente nas negociações em curso para o ataque.

“Temos o John Kennedy, que é muito importante, está muito maduro, fez um grande segundo tempo, e temos o Cano, que espero que tenhamos logo porque é super importante. Estamos tratando da melhor posição. Para chegar não depende só do que eu quero, mas também da outra parte. Com muita consciência estamos trabalhando, preciso de alguém que se encaixe no que eu faço. Creio que os argumentos têm que ser em cima do que precisamos. O John Kennedy é um atacante muito dinâmico. Vamos seguir trabalhando”, explicou. LEIA MAIS: Ganso completa 300 jogos pelo Fluminense Após o recuo nas conversas com o gabonês Denis Bouanga, do LAFC, o Tricolor oficializou uma proposta por Alexis Cuello. A cúpula carioca aguarda agora o posicionamento do San Lorenzo para avançar no negócio.