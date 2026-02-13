Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sequência de pênaltis liga alerta no Santos e expõe início irregular de Zé Ivaldo

Comprado pela regularidade em 2025, zagueiro lidera estatística negativa no Brasileirão e aumenta preocupação defensiva no Peixe
Contratado em definitivo como aposta segura após um bom desempenho na reta final do ano passado, Zé Ivaldo começou a temporada 2026 longe do cenário esperado no Santos. Em apenas três rodadas do Campeonato Brasileiro, o zagueiro já cometeu três pênaltis, marca superior à de todos os outros 19 clubes da competição.

O número chama atenção porque, sozinho, Zé Ivaldo supera equipes inteiras como Botafogo, Red Bull Bragantino, Grêmio, Internacional, Mirassol e Corinthians, todos com duas penalidades cometidas no ano. Athletico, Atlético-MG, Bahia, Coritiba, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo aparecem ainda abaixo, com apenas um pênalti cada em 2026.

A penalidade mais recente terminou em gol. Nesta quinta-feira (12/2) , contra o Athletico, em Curitiba, Julimar converteu a cobrança e abriu o placar da vitória do Furacão pela terceira rodada do Brasileirão. O lance aconteceu logo no primeiro ataque da partida. Zé Ivaldo puxou Viveros ainda fora da área, mas a continuidade da jogada levou o árbitro Ramon Abatti Abel a revisar o lance no VAR e assinalar o pênalti.

Antes disso, o defensor já havia sido protagonista em dois lances semelhantes no Campeonato Paulista. Ambos, no entanto, terminaram sem gol. No clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, Yuri Alberto bateu para fora. Já diante do Guarani, Mirandinha parou em Gabriel Brazão, que defendeu a cobrança.

Defesa do Santos vem comprometendo durante a temporada

O problema não se resume ao Estadual. No Brasileirão, o Santos já sofreu dois pênaltis em três jogos. Além da infração cometida por Zé Ivaldo contra o Athletico, Gabriel Brazão fez falta em Ítalo, da Chapecoense, dentro da área, lance que resultou em um dos gols da vitória catarinense por 4 a 2, na Arena Condá.

A sequência de penalidades reflete diretamente no desempenho defensivo do Peixe. Com sete gols sofridos, o clube tem a segunda pior defesa da competição. Internamente, o acúmulo de erros aumenta a sensação de instabilidade e reforça a necessidade de ajustes imediatos.

Diante do cenário, a diretoria já observa o mercado em busca de reforços para o setor. A possível saída de Alexis Duarte, pouco utilizado em 2026 e criticado após atuação contra a Chapecoense, pode acelerar a busca por novos zagueiros. Enquanto isso, Zé Ivaldo tenta recuperar a confiança e reencontrar o nível que motivou o investimento santista.

Tags

Santos

