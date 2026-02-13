São Paulo entra em acordo com elenco para pagar atrasados

O São Paulo avançou nos bastidores e chegou a um entendimento com o elenco para quitar os direitos de imagem que estavam em atraso. O acerto prevê o parcelamento do montante em dez vezes, medida adotada para reorganizar o fluxo financeiro e, ao mesmo tempo, evitar novos descumprimentos. A informação foi dada primeiramente pela ”ESPN”.

Até aqui, os atrasos variavam de jogador para jogador. Em geral, os débitos oscilavam entre um e dois meses. Importante frisar que o clube manteve os salários em carteira em dia, com pendências restritas apenas aos valores de imagem. Nos últimos meses, deixar um mês em atraso havia se tornado uma prática recorrente no Morumbi, cenário que a diretoria atual tenta mudar.