São Paulo entra em acordo com elenco para pagar atrasados

São Paulo entra em acordo com elenco para pagar atrasadosDiretoria fecha acordo com plantel, define plano em dez parcelas e promete encerrar prática recorrente de atrasos
O São Paulo avançou nos bastidores e chegou a um entendimento com o elenco para quitar os direitos de imagem que estavam em atraso. O acerto prevê o parcelamento do montante em dez vezes, medida adotada para reorganizar o fluxo financeiro e, ao mesmo tempo, evitar novos descumprimentos. A informação foi dada primeiramente pela ”ESPN”.
Até aqui, os atrasos variavam de jogador para jogador. Em geral, os débitos oscilavam entre um e dois meses. Importante frisar que o clube manteve os salários em carteira em dia, com pendências restritas apenas aos valores de imagem. Nos últimos meses, deixar um mês em atraso havia se tornado uma prática recorrente no Morumbi, cenário que a diretoria atual tenta mudar.
A negociação ganhou tração desde o primeiro dia da nova gestão. Logo após assumir a presidência, Harry Massis esteve no CT da Barra Funda, abriu diálogo com os atletas e se comprometeu a encontrar uma solução para os valores pendentes. O acordo agora sacramentado é fruto direto dessa conversa inicial.
Além de resolver o passivo, Massis estabeleceu uma diretriz clara para o restante do mandato. A ideia é eliminar de vez a cultura do atraso mensal e cumprir rigorosamente os prazos, tanto nos salários quanto nos direitos de imagem. Internamente, a avaliação é de que a regularidade nos pagamentos ajuda a manter o ambiente mais estável e fortalece a relação entre elenco e diretoria.
