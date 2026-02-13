São Paulo avança na recuperação de André Silva e deve ter time misto no Paulistão

Atividade teve início aberto à imprensa, com atacante trabalhando com bola e Bobadilla fora por dores na coxa / Crédito: Jogada 10

O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira (13/2) com parte da atividade liberada para a imprensa e apresentou novidades importantes no CT. Ainda em recuperação, o paraguaio Bobadilla ficou fora dos trabalhos. Em contrapartida, André Silva deu mais um passo relevante rumo ao retorno aos gramados. O centroavante, que sofreu um estiramento do ligamento cruzado do joelho direito em agosto do ano passado, participou do aquecimento ao lado dos companheiros e, pela primeira vez, realizou atividades com bola junto ao grupo. Na sequência, André ainda completou a sessão com exercícios específicos de preparação física. Apesar da evolução, o clube ainda evita estipular uma data para o retorno definitivo aos treinos normais.

Já Bobadilla permaneceu em tratamento. O volante sofreu um trauma na coxa direita, sem diagnóstico de lesão, mas o inchaço e as dores na região tiraram o jogador da atividade. A tendência é que ele seja desfalque no compromisso de domingo, contra a Ponte Preta, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.