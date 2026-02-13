São Paulo avança na recuperação de André Silva e deve ter time misto no Paulistão

São Paulo avança na recuperação de André Silva e deve ter time misto no PaulistãoAtividade teve início aberto à imprensa, com atacante trabalhando com bola e Bobadilla fora por dores na coxa
O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira (13/2) com parte da atividade liberada para a imprensa e apresentou novidades importantes no CT. Ainda em recuperação, o paraguaio Bobadilla ficou fora dos trabalhos. Em contrapartida, André Silva deu mais um passo relevante rumo ao retorno aos gramados.
O centroavante, que sofreu um estiramento do ligamento cruzado do joelho direito em agosto do ano passado, participou do aquecimento ao lado dos companheiros e, pela primeira vez, realizou atividades com bola junto ao grupo. Na sequência, André ainda completou a sessão com exercícios específicos de preparação física. Apesar da evolução, o clube ainda evita estipular uma data para o retorno definitivo aos treinos normais.
Já Bobadilla permaneceu em tratamento. O volante sofreu um trauma na coxa direita, sem diagnóstico de lesão, mas o inchaço e as dores na região tiraram o jogador da atividade. A tendência é que ele seja desfalque no compromisso de domingo, contra a Ponte Preta, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.
Enquanto isso, os titulares na vitória sobre o Grêmio seguiram uma programação diferente. Eles realizaram exercícios leves em outro campo, dando sequência ao trabalho regenerativo iniciado na quinta-feira, em razão do desgaste da partida.
São Paulo deve ter time misto no Paulista
Assim, diante do cenário físico e da necessidade de gestão de elenco, o técnico Hernán Crespo deve escalar uma formação mista no confronto contra a Ponte Preta. Aliás, o São Paulo precisa vencer para assegurar a classificação às quartas de final do estadual. Por outro lado, a equipe de Campinas entra em campo apenas para cumprir tabela, depois de confirmar o rebaixamento à Série A2 com a pior campanha da competição.