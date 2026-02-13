Santos volta ao trabalho e Arão treina com o elenco

Volante ainda não sabe se estará à disposição para encarar o Velo Clube. Gabigol também retorna e Gabigol ainda é dúvida / Crédito: Jogada 10

O Santos se reapresentou nesta sexta-feira (13), no CT Rei Pelé, após a derrota para o Athletico, pelo Brasileirão. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos em Curitiba realizaram trabalhos regenerativos na parte interna, enquanto os demais treinaram no campo. O volante Willian Arão foi a principal novidade no gramado. O jogador treinou pela primeira vez com os companheiros após uma cirurgia para a retirada de um cálculo renal. Entretanto, o atleta ainda passará por avaliação para saber se estará à disposição para a partida contra o Velo Clube, neste domingo (15), pelo Campeonato Paulista.

Para a partida decisiva no estadual, o Santos ainda possui outras dúvidas. Gabigol, poupado da partida contra o Furacão por conta do gramado sintético, deve voltar ao time e começar o confronto contra o Velo como titular.