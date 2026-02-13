Santos encaminha saída de Tiquinho Soares para o Mirassol

Santos encaminha saída de Tiquinho Soares para o MirassolSem espaço no Peixe, centroavante será cedido ao Leão do Interior até o final da temporada e vai disputar a Libertadores
O Mirassol avançou nas tratativas e encaminhou a contratação de Tiquinho Soares, que pertence ao Santos. O acordo prevê empréstimo até o fim de 2026, com o Peixe arcando com parte dos vencimentos do atacante.
Aos 35 anos, Tiquinho chega para ampliar as opções do setor ofensivo do Leão. O clube aposta na experiência do centroavante para elevar o nível de competitividade do elenco ao longo de uma temporada extensa, que inclui compromissos em diferentes frentes.
Revelado pelo América-RN, o atacante construiu trajetória sólida antes de se firmar no futebol europeu. Em Portugal, defendeu Nacional da Ilha da Madeira, Vitória de Guimarães, mas viveu o auge no Porto. Por lá, foram cinco temporadas, 64 gols e uma coleção de títulos, com dois Campeonatos Portugueses, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.
Na sequência, Tiquinho passou pelo futebol asiático e europeu novamente. Atuou no Tianjin Tiger, da China, em 2020, e no Olympiacos, em 2021, onde conquistou o Campeonato Grego. Contudo, ainda naquele ano, retornou ao Brasil para defender o Botafogo e viveu uma das fases mais produtivas da carreira, com 44 gols e 17 assistências em duas temporadas, além dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024.
Contratado pelo Santos em 2025, o centroavante não conseguiu engatar. Afinal, em 40 partidas, marcou sete gols e distribuiu sete assistências. Além disso, neste ano, ele não entrou em campo. A última atuação ocorreu em 7 de dezembro, na vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, na rodada final do Brasileirão.