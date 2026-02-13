Santos encaminha saída de Tiquinho Soares para o Mirassol

Sem espaço no Peixe, centroavante será cedido ao Leão do Interior até o final da temporada e vai disputar a Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Mirassol avançou nas tratativas e encaminhou a contratação de Tiquinho Soares, que pertence ao Santos. O acordo prevê empréstimo até o fim de 2026, com o Peixe arcando com parte dos vencimentos do atacante. Aos 35 anos, Tiquinho chega para ampliar as opções do setor ofensivo do Leão. O clube aposta na experiência do centroavante para elevar o nível de competitividade do elenco ao longo de uma temporada extensa, que inclui compromissos em diferentes frentes.

Revelado pelo América-RN, o atacante construiu trajetória sólida antes de se firmar no futebol europeu. Em Portugal, defendeu Nacional da Ilha da Madeira, Vitória de Guimarães, mas viveu o auge no Porto. Por lá, foram cinco temporadas, 64 gols e uma coleção de títulos, com dois Campeonatos Portugueses, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.