Real Madrid x Real Sociedad: escalações e onde assistir

Times se enfrentam em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol
As emoções do Campeonato Espanhol 2025/26 estão de volta. O Real Madrid volta a campo neste sábado (14), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, para encarar a Real Sociedad pela 24ª rodada de La Liga. O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Real Madrid

De olho na liderança, o time merengue chega embalado para o duelo após duas vitórias consecutivas em La Liga, contra Rayo Vallecano e Valencia. Como está apenas um ponto atrás do Barcelona e abre a rodada, o Real Madrid pode dormir na primeira colocação caso garanta a vitória em casa.

Além disso, a boa notícia é que Kylian Mbappé treinou com o restante da equipe antes da partida contra a Real Sociedad e deve ser titular neste sábado. Ao mesmo tempo, o zagueiro Raúl Asensio se recuperou de uma gripe e também deve estar à disposição para o duelo no Bernabéu.

Contudo, o técnico Álvaro Arbeloa não poderá contar com Rodrygo, Bellingham e Éder Militão, todos lesionados.

Como chega a Real Sociedad

Por outro lado, a Real Sociedad chega em boa fase após a vitória sobre o Athletic Bilbao no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, no meio da semana. Agora, a equipe tenta transferir esse embalo para o Campeonato Espanhol, onde ocupa a oitava colocação, com 31 pontos, e vai tentar arrancar pontos do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu.

Por fim, o time basco também tem problemas para escalar a equipe. Kubo, Brais Méndez, Rupérez e Sucic estão fora por lesão. Já Barrenetxea e Gonçalo Guedes ainda são dúvidas para a partida.

