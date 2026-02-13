Real Madrid x Real Sociedad: escalações e onde assistir

Real Madrid x Real Sociedad: escalações e onde assistirTimes se enfrentam em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol
As emoções do Campeonato Espanhol 2025/26 estão de volta. O Real Madrid volta a campo neste sábado (14), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, para encarar a Real Sociedad pela 24ª rodada de La Liga. O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Real Madrid
De olho na liderança, o time merengue chega embalado para o duelo após duas vitórias consecutivas em La Liga, contra Rayo Vallecano e Valencia. Como está apenas um ponto atrás do Barcelona e abre a rodada, o Real Madrid pode dormir na primeira colocação caso garanta a vitória em casa.
Além disso, a boa notícia é que Kylian Mbappé treinou com o restante da equipe antes da partida contra a Real Sociedad e deve ser titular neste sábado. Ao mesmo tempo, o zagueiro Raúl Asensio se recuperou de uma gripe e também deve estar à disposição para o duelo no Bernabéu.
Contudo, o técnico Álvaro Arbeloa não poderá contar com Rodrygo, Bellingham e Éder Militão, todos lesionados.
Como chega a Real Sociedad
Por outro lado, a Real Sociedad chega em boa fase após a vitória sobre o Athletic Bilbao no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, no meio da semana. Agora, a equipe tenta transferir esse embalo para o Campeonato Espanhol, onde ocupa a oitava colocação, com 31 pontos, e vai tentar arrancar pontos do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu.
Por fim, o time basco também tem problemas para escalar a equipe. Kubo, Brais Méndez, Rupérez e Sucic estão fora por lesão. Já Barrenetxea e Gonçalo Guedes ainda são dúvidas para a partida.