Real Madrid x Real Sociedad: escalações e onde assistir

As emoções do Campeonato Espanhol 2025/26 estão de volta. O Real Madrid volta a campo neste sábado (14), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, para encarar a Real Sociedad pela 24ª rodada de La Liga. O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Real Madrid De olho na liderança, o time merengue chega embalado para o duelo após duas vitórias consecutivas em La Liga, contra Rayo Vallecano e Valencia. Como está apenas um ponto atrás do Barcelona e abre a rodada, o Real Madrid pode dormir na primeira colocação caso garanta a vitória em casa. Além disso, a boa notícia é que Kylian Mbappé treinou com o restante da equipe antes da partida contra a Real Sociedad e deve ser titular neste sábado. Ao mesmo tempo, o zagueiro Raúl Asensio se recuperou de uma gripe e também deve estar à disposição para o duelo no Bernabéu. Contudo, o técnico Álvaro Arbeloa não poderá contar com Rodrygo, Bellingham e Éder Militão, todos lesionados.