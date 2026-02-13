RB Leipzig lança camisa que brilha no escuro; veja as fotos

Novo uniforme está previsto para estrear no próximo dia 21, contra o Borussia Dortmund, pelo Campeonato Alemão

O RB Leipzig apresentou nesta sexta-feira (13) o novo uniforme especial da temporada 2025-26 — uma camisa que brilha no escuro. A revelação, feita em eventos e redes sociais do clube e da fornecedora de material esportivo Puma.

Batizada de “Glow in the Dark Jersey”, a peça é inspirada em um mapa estilizado dos bairros e ruas de Leipzig, com o objetivo de refletir a identidade da cidade e a conexão com os torcedores.