RB Leipzig lança camisa que brilha no escuro; veja as fotos

RB Leipzig lança camisa que brilha no escuro; veja as fotosNovo uniforme está previsto para estrear no próximo dia 21, contra o Borussia Dortmund, pelo Campeonato Alemão
O RB Leipzig apresentou nesta sexta-feira (13) o novo uniforme especial da temporada 2025-26 — uma camisa que brilha no escuro. A revelação, feita em eventos e redes sociais do clube e da fornecedora de material esportivo Puma.
Batizada de “Glow in the Dark Jersey”, a peça é inspirada em um mapa estilizado dos bairros e ruas de Leipzig, com o objetivo de refletir a identidade da cidade e a conexão com os torcedores.
O grande diferencial do novo manto está nos detalhes fluorescentes e nas aplicações que reagem à luz negra — incluindo o escudo do clube, o logo da Puma, o patrocinador e as inscrições “RB Leipzig” e “YCDA”.
A estreia oficial do uniforme está marcada para o próximo dia 21, quando o Leipzig recebe o Borussia Dortmund pela Bundesliga, na Red Bull Arena. As vendas começam no dia 20 de fevereiro nos canais oficiais do clube e no site da Puma.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.