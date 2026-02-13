Quem é Dieguinho, craque do futsal que vai jogar a Kings League pelo Nyvelados

Craque do salão assume a camisa 10 do time presidido por Nyvi Estephan e reforça projeto ambicioso para a temporada / Crédito: Jogada 10

O Nyvelados anunciou a contratação de Dieguinho, um dos nomes mais respeitados do futsal brasileiro. O pivô vestirá a camisa 10 da equipe que disputa a Kings League Brasil, presidida por Nyvi Estephan, em parceria com o Resenha FC, comandado por Daniel Trajano. Com carreira sólida no futsal profissional, Dieguinho acumulou passagens por clubes tradicionais no Brasil e no exterior. Entre eles estão Minas Tênis Clube, Dynamo Moscou, ADC Intelli, Sporting, de Portugal, e o Bintang Timur Surabaya, da Indonésia. Natural de Minas Gerais, o jogador ganhou projeção nacional principalmente no JEC Futsal, onde se tornou referência técnica em diferentes temporadas.

O currículo é extenso. Ao longo da trajetória, o pivô conquistou títulos expressivos, como Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, UEFA Futsal Champions League e Mundial de Clubes, além de diversas taças nacionais e regionais.

Dieguinho também soma convocações frequentes para a Seleção Brasileira de Futsal. Ele disputou duas edições da Copa do Mundo, em 2016 e 2021, experiência que pesa na aposta do Nyvelados em jogadores com bagagem internacional. Ansioso para estrear na Kings League Ao explicar a escolha pelo projeto, o novo camisa 10 destacou o histórico de conversas e o momento vivido pela equipe. “Eu e o Daniel já tínhamos conversado em 2022, mas não deu certo naquele momento. No final do ano passado ele me procurou novamente, e o projeto ambicioso, com grande estrutura e grandes jogadores, me fez querer fazer parte para que possamos conquistar os nossos objetivos”, afirmou.