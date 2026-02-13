Quem é Dieguinho, craque do futsal que vai jogar a Kings League pelo Nyvelados

Quem é Dieguinho, craque do futsal que vai jogar a Kings League pelo NyveladosCraque do salão assume a camisa 10 do time presidido por Nyvi Estephan e reforça projeto ambicioso para a temporada
O Nyvelados anunciou a contratação de Dieguinho, um dos nomes mais respeitados do futsal brasileiro. O pivô vestirá a camisa 10 da equipe que disputa a Kings League Brasil, presidida por Nyvi Estephan, em parceria com o Resenha FC, comandado por Daniel Trajano.
Com carreira sólida no futsal profissional, Dieguinho acumulou passagens por clubes tradicionais no Brasil e no exterior. Entre eles estão Minas Tênis Clube, Dynamo Moscou, ADC Intelli, Sporting, de Portugal, e o Bintang Timur Surabaya, da Indonésia. Natural de Minas Gerais, o jogador ganhou projeção nacional principalmente no JEC Futsal, onde se tornou referência técnica em diferentes temporadas.
O currículo é extenso. Ao longo da trajetória, o pivô conquistou títulos expressivos, como Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, UEFA Futsal Champions League e Mundial de Clubes, além de diversas taças nacionais e regionais.
Dieguinho também soma convocações frequentes para a Seleção Brasileira de Futsal. Ele disputou duas edições da Copa do Mundo, em 2016 e 2021, experiência que pesa na aposta do Nyvelados em jogadores com bagagem internacional.
Ansioso para estrear na Kings League
Ao explicar a escolha pelo projeto, o novo camisa 10 destacou o histórico de conversas e o momento vivido pela equipe.
“Eu e o Daniel já tínhamos conversado em 2022, mas não deu certo naquele momento. No final do ano passado ele me procurou novamente, e o projeto ambicioso, com grande estrutura e grandes jogadores, me fez querer fazer parte para que possamos conquistar os nossos objetivos”, afirmou.
Sobre a adaptação ao formato da Kings League, Dieguinho reconheceu o desafio. Contudo, ressaltou a preparação e os pontos que pode agregar ao jogo da equipe.
“A minha expectativa é a melhor possível. Sabemos que é uma mudança muito grande. Mas venho me preparando para estar o melhor adaptado possível para ajudar meus companheiros a conquistar os nossos objetivos. Vindo do futsal, acho que posso trazer algumas coisas para agregar, como marcação em inferioridade e ataque em superioridade, que no futsal acontecem a todo momento”, completou.
