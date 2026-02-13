Presidente da Liga das Escolas de Samba apoia Virginia no Carnaval

A estreia de Virginia no Carnaval carioca como rainha de bateria está próxima. A influenciadora representará a Grande Rio durante o desfile no Sambódromo. Desde o momento da divulgação da escolha, a decisão virou tema de debate entre diversos integrantes do mundo do samba. Ao receber questionamento sobre o tema em entrevista à coluna “Gente” do portal “Veja”, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba no Grupo Especial do Rio de Janeiro, Gabriel David, apoiou a presença da influenciadora no Carnaval.

“Tudo que tiver muita relevância social vai gerar atração de todo mundo do ponto de vista midiático. Se você vai na final da Copa do Mundo, vai ver muitas pessoas que não entendem de futebol. Muitas pessoas estão na final da Copa do Mundo, mas não entendem de futebol, porque elas querem estar lá. Na Fórmula 1, a mesma coisa. O Carnaval não é diferente disso”, argumentou o dirigente.

“Sobre a Virgínia e o cargo que ela ocupa, primeiro tem uma questão da escola em si. A Grande Rio sempre buscou nesse cargo de rainha de bateria pessoas de relevância midiática. E acho que a Virginia ocupa esse posto de forma brilhante. Talvez não tenha nenhuma mulher tão relevante midiaticamente nesse momento no Brasil como a Virginia”, concluiu Gabriel David Virginia posa para fotos com conjunto de Carnaval Virginia causou impacto nas redes sociais ao fazer uma postagem em que se vestiu de ”Onça Preta” e usava uma coleira com o nome de seu namorado, Vini Jr. Inclusive, a decisão representa um ensaio promovido pelo “Gshow”. O projeto da Globo colocou em prática a proposta de recriar conjuntos emblemáticos de Carnaval. Neste caso, a modelo Luma Oliveira usou a peça na edição de 1998 do Carnaval. Ela, aliás, também utilizou adereço semelhante, mas com o nome de Eike Batista. Na oportunidade, o famoso empresário era seu marido.