Os vários problemas do Botafogo de Martín Anselmi

Com um elenco curtíssimo e muito jovem, a dor de cabeça do Botafogo começa com os goleiros e se estende a outros setores
O Botafogo e o técnico Martín Anselmi enfrentam um enorme desafio neste começo de temporada. Às voltas com problemas envolvendo a Eagle e uma gravíssima crise financeira, John Textor, dono do futebol, faz malabarismos para resolver os calotes e a falta de crédito. Vive de promessas.

Nas quatro linhas, o treinador argentino, recém-chegado ao clube, insiste em impor o seu estilo de jogo, mesmo que não disponha de peças adequadas para isso. Anselmi gosta que o time atue no 3-5-2 e ponto final. As suas convicções falam bem mais alto do que o rendimento em campo.

Do goleiro ao ponta, Botafogo tem problemas

Com um elenco curtíssimo e muito jovem, a dor de cabeça começa com os goleiros. Neto, Léo Linck e Raul não inspiram confiança. O melhor parece ser sempre o que não está jogando. Os seguros laterais Vitinho e Alex Telles foram transformados em alas – agora atacam e defendem mal.

Volante, Newton virou zagueiro, o mesmo acontecendo com Mateo Ponte, lateral de origem. Sem opções no meio, Alan e Danilo tentam o que podem. Não há banco para revezar e ambos já sentiram o esforço. Quando preciso, improvisa Santi Rodríguez, também lesionado, e Barrera, meia-atacantes, para que atuem como volantes defensivos. Ponta, Nathan virou opção como ala e passeia desnorteado pelo campo. Na frente, Arthur Cabral e Artur não têm apoio e pouco geram jogo.

Sem dinheiro e sem reforços, nitidamente faltam peças para jogar como Anselmi quer. Com o elenco atual, talvez a melhor saída seja voltar ao 4-2-3-1, atuando num estilo menos kamikaze. A pré-Libertadores bate à porta num desafio a 4 mil metros de altitude, diante do Nacional Potosí, com um grupo já esfarelando fisicamente no começo da temporada. Tudo é muito preocupante…

