Os vários problemas do Botafogo de Martín Anselmi

O Botafogo e o técnico Martín Anselmi enfrentam um enorme desafio neste começo de temporada. Às voltas com problemas envolvendo a Eagle e uma gravíssima crise financeira, John Textor, dono do futebol, faz malabarismos para resolver os calotes e a falta de crédito. Vive de promessas. Nas quatro linhas, o treinador argentino, recém-chegado ao clube, insiste em impor o seu estilo de jogo, mesmo que não disponha de peças adequadas para isso. Anselmi gosta que o time atue no 3-5-2 e ponto final. As suas convicções falam bem mais alto do que o rendimento em campo.

Do goleiro ao ponta, Botafogo tem problemas Com um elenco curtíssimo e muito jovem, a dor de cabeça começa com os goleiros. Neto, Léo Linck e Raul não inspiram confiança. O melhor parece ser sempre o que não está jogando. Os seguros laterais Vitinho e Alex Telles foram transformados em alas – agora atacam e defendem mal.