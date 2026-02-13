Operário x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Coxa vai até Ponta Grossa iniciar a disputa por uma vaga na decisão do Paranaense contra o Fantasma / Crédito: Jogada 10

Depois de empatar fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o Coritiba inicia a disputa por uma vaga na decisão do Campeonato Paranaense. Na tarde deste sábado (13), o Coxa vai até o Germano Kruger, em Ponta Grossa, encarar o Operário, no jogo de ida da semifinal do estadual. Na fase anterior, o Verdão eliminou o Cianorte com duas vitórias. O Coxa bateu o Leão por 1 a 0 no interior do estado e 2 a 0 no Couto Pereira. Já o Fantasma passou pelo Azuriz, com dois triunfos por 2 a 0.

Onde assistir A partida terá transmissão pela Record, para o estado do Paraná, e pelos canais do YouTube GOAT e TV Goat.

Como chega o Operário O Fantasma chega após conseguir uma reação dentro do Paranaense. Após um início complicado sob o comando de Alex, o Operário se reabilitou depois da chegada de Luizinho Lemos, com três vitórias e um empate. Nos últimos três jogos, o treinador conseguiu repetir a escalação. Entretanto, para encarar o Coxa, o técnico pode colocar um volante na equipe para fortalecer a marcação. Como chega o Coritiba Invicto fora de casa na temporada, o Coxa tenta se valer do retrospecto para sair na frente na busca por uma vaga na final. Ao contrário do duelo contra o Cianorte, a expectativa é que Fernando Seabra vá com força máxima. O único desfalque que o treinador terá é o volante Sebá Gómez, que ainda se recupera de uma lesão. OPERÁRIO X CORITIBA Campeonato Paranaense – Semifinal (jogo de ida)

Data e horário: 14/2/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Kruger, Ponta Grossa (PR)

OPERÁRIO: Vagner; Doka, Cuencú, Jhan Pool e Moraes; Vinicius Diniz, Índio; Edwin Torres, Boschilia e Aylon; Léo Gaúcho. Técnico: Luizinho Lopes.

CORITIBA: Pedro Morisco; Tinga, Maicon (Jacy), Tiago Cóser e Bruno Melo; William Oliveira e Wallisson; Lucas Ronier, Josué e Lavega; Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Nathan Martins

VAR: Rodolpho Toski Marques