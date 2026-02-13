Noriega, do Grêmio, será julgado por expulsão contra o Novo Hamburgo

Noriega teve seu julgamento marcado para acontecer após o Carnaval, no dia 19 de fevereiro. O jogador será julgado por “atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário”, segundo o CBJD. O meio-campista pode ser punido com até seis partidas de suspensão.

O volante Erick Noriega será julgado pelo Plenário do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. O meio-campista do Grêmio, que foi expulso diante do Novo Hamburgo, foi denunciado no artigo 254-II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Ou seja, além de cumprir a suspensão automática pelo cartão vermelho no jogo de ida da semifinal, diante do Juventude, no próximo domingo, Noriega pode também perder o jogo de volta. Caso o Grêmio avance para a final, todavia, o volante também pode ser desfalque caso receba uma punição maior do que um jogo.

O lance em questão aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo no jogo do último sábado, contra o Novo Hamburgo, na partida única de quartas de final. Noriega recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. De acordo com a súmula da partida, o árbitro afirmou que o jogador foi expulso por “dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola”.

Sem Noriega, o Grêmio entra em campo neste final de semana pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão. Na Arena, o Tricolor recebe o Juventude, às 17h30 (horário de Brasília). O jogo de volta, no Alfredo Jaconi, ainda não tem data e horário definidos