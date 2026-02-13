Nike lança chuteira exclusiva em alusão à trajetória para Vini Jr

Item conta com assinatura do atacante, mas craque não deve utilizá-la em um primeiro momento na disputa da Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

A Nike anunciou oficialmente o lançamento da chuteira “Vapor Mercurial 16” elaborada com inspiração na trajetória e exclusiva para Vini Jr. O item conta com a assinatura do atacante do Real Madrid, e o lançamento ocorreu em um evento na última quinta-feira (12). Em um primeiro momento, porém, o jogador não utilizará o modelo na disputa da Copa do Mundo. Inclusive, a apresentação ao público ocorreu estrategicamente em um momento decisivo da temporada europeia. A intenção foi frisar e promover uma reflexão sobre a resistência e coragem, que o conduziram à elite do futebol mundial. O conceito de “Estilo Destemido” define a forma de Vini Jr atuar nos gramados. Outros aspectos essenciais para a criação da chuteira foram a alegria que predomina na maneira como os brasileiros performam em campo e conta com a influência da garra característica do atacante. O desenvolvimento do produto destaca a emblemática parceria entre a Nike e o craque.

O astro também marcou presença na inauguração de uma loja da marca esportiva em Paris há uma semana. Ao lado do atacante da Seleção Brasileira, também estiveram a influenciadora e empresária Kim Kardashian e o rapper Central Cee.

Aliás, a parceria com a fornecedora de material esportivo desde os seus 13 anos rende um lucro anual de oito milhões de euros para Vini Jr, de 25 anos. O brasileiro posou para fotos com os outros dois famosos em uma combinação de jaqueta de couro, calças largas, além de um boné, que usava ao contrário. Vini Jr vira sonho da liga saudita A Liga da Arábia Saudita mantém o desejo de contar com Vini Jr em um futuro próximo. A informação foi revelada por Esteve Calzada, gerente executivo do Al-Hilal, em entrevista à rádio espanhola Cadena SER. Segundo ele, o interesse parte diretamente do principal executivo da liga, Omar Mugharbel. De acordo com Calzada, o Al-Hilal não mantém negociações com o atacante brasileiro neste momento. No entanto, o dirigente afirmou que o CEO da liga costuma reforçar publicamente a intenção de tentar a contratação. Isso, caso o jogador fique disponível no mercado. O atacante tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027. Apesar disso, as conversas para a renovação do vínculo não avançaram até agora.