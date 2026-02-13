Neymar polemiza com crítica nas redes e reforça discurso contra gramado sintético

Neymar polemiza com crítica nas redes e reforça discurso contra gramado sintéticoAusência em Curitiba, o camisa 10 ficou incomodado com a derrota do Santos por 2 a 1 para o Athletico, na Arena da Baixada
Ausência dentro das quatro linhas, Neymar não passou despercebido na noite da última quinta-feira (12) durante a derrota do Santos por 2 a 1 para o Athletico. O camisa 10 se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo e acabou poupado pelo Peixe devido ao gramado da Arena da Baixada — tema, inclusive, que o colocou sob os holofotes.
O camisa 10 usou as redes sociais para criticar as condições do gramado da Arena, em Curitiba. Vale destacar que o camisa 10 é contrário a esse tipo de superfície — proibido na Europa, por exemplo — no futebol.
“Praticar futebol nesse campo é quase impossível”, escreveu o astro. Em questão de horas, o post já acumulava mais de 38 mil curtidas, dois mil reposts e, em média, a mesma quantidade de respostas.
Em campo, a equipe mandante superou o Peixe por 2 a 1, já no apagar das luzes. Julimar converteu pênalti no início da partida, Thaciano empatou ainda no primeiro tempo e Viveros garantiu o resultado aos 45 minutos da etapa final.
Praticar futebol nesse campo é quase impossívelDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags