Moisés cita Vojvoda e Neymar como influências em sua ida ao Santos

O atacante Moisés foi apresentado pelo Santos nesta sexta-feira (13) e citou Juan Pablo Vojvoda como um dos fatores que o levou a trocar de clube. Jogador e técnico trabalharam juntos no Fortaleza. “Foram mais de três anos juntos. Ele me fez crescer como pessoa e jogador, me deu suporte no Fortaleza. Ele me ligou e não tem como falar não. É uma camisa pesada. Espero que sejamos felizes nessa etapa. Quero ajudar o Santos e meus companheiros, fazer um grande ano em 2026”, disse o jogador em entrevista coletiva.

Moisés ainda classificou a chegada ao Santos como o maior desafio da sua carreira. O jogador, que estreou na última quinta-feira (12) diante do Athletico-PR, ressaltou pode evoluir vestindo a camisa do Alvinegro.

“Com toda certeza (é o maior desafio da carreira). O Santos é uma vitrine mundial, essa camisa tem muito peso. Tenho muito a melhorar aqui, todos estão aqui para me ajudar. As pessoas que estão no Santos são humanas, estão me ajudando muito para retribuir todo esse carinho. Tem tudo para eu crescer”, concluiu o reforço santista. Neymar também pesou na escolha pelo Peixe Além do telefonema de Juan Pablo Vojvoda, Moisés citou a possibilidade de atuar com Neymar como mais um fator que pesou em sua ida para o Peixe. O atacante relembrou ainda uma mensagem que enviou nas redes sociais para o camisa 10 do Peixe. Ele ainda comparou atuar ao lado de Neymar com um sonho. “É mais motivação, nem preciso falar do Neymar. Todo mundo sonha em jogar no Santos. Jogar ao lado dele será especial. Com ele no time, com outros companheiros, a tendência é só crescer” disse o reforço, que prosseguiu: “Não tem como não ficar feliz. Tenho até mensagem no Instagram que mandei para ele. Qualquer um sonha estar com Neymar, tirar foto com ele. Jogar com ele está sendo incrível”.