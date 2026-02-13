Mercato da Kings League Brasil termina com brilho do Nyvelados e anúncio histórico

Janela do segundo split se encerra com movimentações intensas, reforços de peso e a chegada de Falcão como novo presidente do torneio / Crédito: Jogada 10

O Mercato da Kings League Brasil chegou ao fim na noite desta quinta-feira (12/2) após um último dia marcado por anúncios em série, negociações tensas e mudanças importantes nos elencos para o segundo split da competição. Entre tantas movimentações, o Nyvelados voltou a ser o centro das atenções, desta vez não apenas por reforços dentro de campo, mas por uma decisão estratégica fora dele. A equipe anunciou Falcão como um de seus novos presidentes, ao lado de Nyvi Estephan. Ícone absoluto do futsal mundial, Falcão assume o papel de embaixador do projeto. A proposta é conectar a herança técnica e a excelência do futsal tradicional com o modelo inovador da Kings League, que mistura futebol, entretenimento e cultura digital.

Enquanto o anúncio institucional repercutia, o Nyvelados também se destacou no mercado de jogadores. Afinal, o clube confirmou as chegadas de Igor Rodrigues, Dieguinho, Neguinho Jr. e Lucas “Japa” Araújo, além de fechar com o agente livre Bruno Gan. Houve ainda uma tentativa frustrada de contratar Gabriel Messias, do G3X, após falha no pagamento da cláusula de rescisão.

O Dibrados também foi um dos clubes mais ativos do dia. A equipe reforçou o elenco com Daniel Ferreira, Luiggi Longo, Matheus Índio, Rafael Augusto e Matheus Bueno. Além disso, trouxe os agentes livres Bruno Costa e Luan Teles. Por outro lado, negociou Nicollas Nascimento com o Dendele e perdeu Lucas Nascimento, que teve a cláusula de rescisão paga e acertou com a Furia. Outros movimentos Outros times aproveitaram o encerramento do Mercato para ajustes pontuais. O Funkbol anunciou Rafão Langiani, enquanto o Desimpain confirmou Victor Bueno, o “VB”, e Andrey Profeta. Em contrapartida, o Capim FC trouxe Thiago Santos e contou com a chegada de Breno Arantes, que deixou o Nyvelados como agente livre. Além disso, a Loud também se movimentou de forma agressiva na reta final, fechando com Samuel Silva, Felipe Cassiano e Walid Jaadi, todos sem vínculo anterior.

Nem tudo, porém, foi resolvido de forma tranquila. Afinal, o último dia de janela terminou com um clima de tensão após uma confusão envolvendo Jon Vlogs, presidente do Capim FC, Gaulês, do G3X, e Cerol, do Fluxo. O atrito ocorreu em meio a tentativas simultâneas de contratações, elevando o tom nos bastidores do Mercato. Veja todos os movimentos do último dia de Mercato da Kings League: Igor Rodrigues, nova aquisição do Nyvelados Bruno Gan, agente livre, assinou com o Nyvelados

Dieguinho, nova aquisição do Nyvelados Gabriel Messias, do G3X, tentativa de pagar cláusula de rescisão falhada do Nyvelados Neguinho Jr. , nova aquisição do Nyvelados

Falcão, novo presidente do Nyvelados Daniel Ferreira, nova aquisição do Dibrados Luiggi Longo, nova aquisição do Dibrados