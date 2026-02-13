Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercato da Kings League Brasil termina com brilho do Nyvelados e anúncio histórico

Janela do segundo split se encerra com movimentações intensas, reforços de peso e a chegada de Falcão como novo presidente do torneio
O Mercato da Kings League Brasil chegou ao fim na noite desta quinta-feira (12/2) após um último dia marcado por anúncios em série, negociações tensas e mudanças importantes nos elencos para o segundo split da competição. Entre tantas movimentações, o Nyvelados voltou a ser o centro das atenções, desta vez não apenas por reforços dentro de campo, mas por uma decisão estratégica fora dele.

A equipe anunciou Falcão como um de seus novos presidentes, ao lado de Nyvi Estephan. Ícone absoluto do futsal mundial, Falcão assume o papel de embaixador do projeto. A proposta é conectar a herança técnica e a excelência do futsal tradicional com o modelo inovador da Kings League, que mistura futebol, entretenimento e cultura digital.

Enquanto o anúncio institucional repercutia, o Nyvelados também se destacou no mercado de jogadores. Afinal, o clube confirmou as chegadas de Igor Rodrigues, Dieguinho, Neguinho Jr. e Lucas “Japa” Araújo, além de fechar com o agente livre Bruno Gan. Houve ainda uma tentativa frustrada de contratar Gabriel Messias, do G3X, após falha no pagamento da cláusula de rescisão.

O Dibrados também foi um dos clubes mais ativos do dia. A equipe reforçou o elenco com Daniel Ferreira, Luiggi Longo, Matheus Índio, Rafael Augusto e Matheus Bueno. Além disso, trouxe os agentes livres Bruno Costa e Luan Teles. Por outro lado, negociou Nicollas Nascimento com o Dendele e perdeu Lucas Nascimento, que teve a cláusula de rescisão paga e acertou com a Furia.

Outros movimentos

Outros times aproveitaram o encerramento do Mercato para ajustes pontuais. O Funkbol anunciou Rafão Langiani, enquanto o Desimpain confirmou Victor Bueno, o “VB”, e Andrey Profeta. Em contrapartida, o Capim FC trouxe Thiago Santos e contou com a chegada de Breno Arantes, que deixou o Nyvelados como agente livre.

Além disso, a Loud também se movimentou de forma agressiva na reta final, fechando com Samuel Silva, Felipe Cassiano e Walid Jaadi, todos sem vínculo anterior.

Nem tudo, porém, foi resolvido de forma tranquila. Afinal, o último dia de janela terminou com um clima de tensão após uma confusão envolvendo Jon Vlogs, presidente do Capim FC, Gaulês, do G3X, e Cerol, do Fluxo. O atrito ocorreu em meio a tentativas simultâneas de contratações, elevando o tom nos bastidores do Mercato.

Veja todos os movimentos do último dia de Mercato da Kings League:

Igor Rodrigues, nova aquisição do Nyvelados

Bruno Gan, agente livre, assinou com o Nyvelados

Dieguinho, nova aquisição do Nyvelados

Gabriel Messias, do G3X, tentativa de pagar cláusula de rescisão falhada do Nyvelados

Neguinho Jr. , nova aquisição do Nyvelados

Falcão, novo presidente do Nyvelados

Daniel Ferreira, nova aquisição do Dibrados

Luiggi Longo, nova aquisição do Dibrados

Matheus Índio, nova aquisição do Dibrados

Rafael Augusto, nova aquisição do Dibrados

Nicollas Nascimento, transferência do Dibrados para o Dendele

Bruno Costa, agente livre, assinou com o Dibrados

Luan Teles, agente livre, assinou com o Dibrados

Lucas Nascimento, cláusula de rescisão paga junto ao Dibrados, reforço da Furia

Rafão Langiani, agente livre, assinou com o Funkbol

Victor Bueno “VB”, agente livre, assinou com o Desimpain

Andrey Profeta, agente livre, assinou com o Desimpain

Thiago Santos, nova aquisição do Capim FC

Breno Arantes, agente livre, saiu do Nyvelados e assinou com o Capim FC

Samuel Silva, nova aquisição da Loud

Felipe Cassiano, agente livre, assinou com a Loud

Walid Jaadi, agente livre, assinou com a Loud

Lucas (Japa) Araújo, agente livre, assinou com o Nyvelados

Matheus Bueno, nova aquisição do Dibrados

