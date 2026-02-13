Mercado de sexta (13): Tiquinho já sabe onde vai jogar

A sexta-feira é 13, mas por aqui no Jogada10 não tem filme de terror. O que temos são as principais negociações do mercado da bola neste sextou de Carnaval. Já tem reforço do São Paulo chegando, enquanto Tiquinho Soares, do Santos, já sabe onde jogará. E uma cria do Flamengo surge na mira do Manchester City. Vejamos, então, os destaques do mercado? LEIA MAIS: RB Leipzig lança camisa que brilha no escuro; veja as fotos

Cauly já está em São Paulo O meio-campista Cauly desembarcou em São Paulo na noite desta quinta-feira (12) para concluir os últimos passos antes de se tornar reforço do Tricolor Paulista. O jogador passará por exames médicos e, na sequência, assinará contrato para integrar o elenco na temporada.

Logo ao chegar ao aeroporto, Cauly demonstrou entusiasmo com o novo desafio. Sem esconder a ansiedade, o meia destacou a vontade de entrar em campo o quanto antes, mas também ressaltou a paciência nas conversas. Afinal, as negociações entre os clubes se estenderam por cerca de um mês e meio até o acerto final. Santos encaminha empréstimo de Tiquinho O Mirassol avançou nas tratativas e encaminhou a contratação de Tiquinho Soares, que pertence ao Santos. O acordo prevê empréstimo até o fim de 2026, com o Peixe arcando com parte dos vencimentos do atacante. Aos 35 anos, Tiquinho chega para ampliar as opções do setor ofensivo do Leão. O clube aposta na experiência do centroavante para elevar o nível de competitividade do elenco ao longo de uma temporada extensa, que inclui compromissos em diferentes frentes.