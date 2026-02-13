Manchester City monitora Wesley e avalia enviar proposta

Manchester City monitora Wesley e avalia enviar propostaClube inglês estaria disposto a oferecer 50 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões)
O Manchester City monitora o lateral-direito Wesley. Um dos destaques da Roma, da Itália, na temporada 2025/26, o jogador entrou na mira do clube inglês, que avalia enviar uma proposta. Dessa forma, os Citizens estariam dispostos a oferecer 50 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões), de acordo com o jornal italiano “Calciomercato”.
No meio do ano passado, o Manchester City fez uma sondagem ao Flamengo, mas não formalizou uma proposta. Dessa forma, viu a Roma entrar na briga e contratá-lo. Mesmo assim, o clube inglês seguiu monitorando o jogador. A adaptação imediata à Itália e a presença na lista de convocados da Seleção Brasileira fez o interesse aumentar.
Em meio à escassez de nomes para a lateral direita no mercado, Wesley se tornou uma opção mais segura para o Manchester City. A Roma, por outro lado, tenta segurá-lo até a Copa do Mundo. Afinal, o clube italiano acredita que a iminente convocação do jogador para disputar a competição vai valorizá-lo.
Revelado no Flamengo, Wesley foi vendido para a Roma em julho de 2025. Na época, o clube italiano pagou 25 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões). O lateral-direito soma 29 jogos, três gols e uma assistência na temporada 2025/26. Já no Rubro-Negro, o jogador atuou em 136 partidas, fez quatro gols e deu seis assistências.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.