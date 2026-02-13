Manchester City monitora Wesley e avalia enviar proposta

O Manchester City monitora o lateral-direito Wesley. Um dos destaques da Roma, da Itália, na temporada 2025/26, o jogador entrou na mira do clube inglês, que avalia enviar uma proposta. Dessa forma, os Citizens estariam dispostos a oferecer 50 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões), de acordo com o jornal italiano “Calciomercato”.

No meio do ano passado, o Manchester City fez uma sondagem ao Flamengo, mas não formalizou uma proposta. Dessa forma, viu a Roma entrar na briga e contratá-lo. Mesmo assim, o clube inglês seguiu monitorando o jogador. A adaptação imediata à Itália e a presença na lista de convocados da Seleção Brasileira fez o interesse aumentar.