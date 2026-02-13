Madureira x Boavista, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h30

O Campeonato Carioca chegou, enfim, à fase final. Na disputa pelo título, Madureira e Boavista se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 17h (de Brasília), em Conselheiro Galvão, pelas quartas de final da competição. O vencedor, portanto, garante vaga na semifinal e enfrentará o classificado do clássico entre Botafogo e Flamengo, no domingo (15), no Nilton Santos.

A Voz do Esporte não perde tempo e acompanha todas as emoções deste grande jogo, ao vivo, a partir de 15h30. Felippo Souza (narração), Tiago Hugolini (comentários) e Will Ferreira (reportagem) foram agraciados com a participação neste embate.