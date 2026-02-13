Madureira vence o Boavista e está na semifinal do Campeonato Carioca

Madureira vence o Boavista e está na semifinal do Campeonato CariocaJogando em casa, Tricolor Suburbano bateu equipe de Bacaxá e aguarda o vencedor do duelo entre Botafogo e Flamengo
O Madureira venceu o Boavista na tarde desta sexta-feira (13), em Conselheiro Galvão, por 2 a 1, e está na semifinal do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Maranhão e Rodrigo Lindoso. Brunão descontou para os visitantes.
Agora, o Tricolor Suburbano aguarda o vencedor de Botafogo e Flamengo para saber o rival na fase seguinte. O clássico será no domingo (15), no Estádio Nilton Santos.
Pênaltis para os dois lados
As equipes protagonizaram um primeiro tempo intenso em Conselheiro Galvão. O time da casa buscou o controle da posse de bola e tentou furar a retranca adversária com trocas de passes curtos.
Aos 25 minutos, Rodrigo Lindoso assumiu a responsabilidade de uma cobrança de pênalti, mas decepcionou a torcida do Tricolor Suburbano ao isolar a bola por cima do travessão.
Esse erro deu sobrevida ao Boavista, que equilibrou a partida. Mesmo assim, o Madureira abriu o placar com Maranhão. Em seguida, novo pênalti marcado, desta vez para o time de Bacaxá. Na cobrança, Brunão não deu chances para Neguete e deixou tudo igual.
Madureira na semifinal do Carioca
Na etapa complementar, veio a redenção de Rodrigo Lindoso. O experiente volante do Madureira marcou um lindo gol e colocou novamente a equipe da casa na frente no marcador. O chute de fora da área foi sem chances para Lucas Maticoli.
LEIA MAIS: Mercado de sexta (13): Fluminense encaminha renovação importante
O jogo ficou mais aberto com o time de Saquarema buscando o empate de qualquer maneira. O Madureira teve oportunidades de garantir a classificação nos contra-ataques e desperdiçou. De qualquer forma, a vaga é do Tricolor.
MADUREIRA 2 x 1 BOAVISTA
Campeonato Carioca
Data: 13/02/2026 (sexta-feira)
Local: Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Maranhão, 43’/1ºT (1-0); Brunão, 50’/1ºT (1-1); Rodrigo Lindoso, 19’/2ºT (2-1)
MADUREIRA: Neguete; Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião; Fubá (Daniel Felipe, 42’/2ºT), Rodrigo Lindoso e Jacó (Vini Balotelli, intervalo); Everton (Isaías, intervalo), Juninho (Wallace Camilo, 29’/2ºT) e Maranhão (Felipe Claudino, 38’/2ºT). Técnico: Toninho Andrade.
BOAVISTA: Lucas Maticoli; Cesinha, Gabriel Caran, Bruno Jesus e Titto (Marcus Vinícius, 15’/2ºT); Ryan Couto, Lucas Silva (Sandrinho, 30’/2ºT), Leandrinho (Fernando, intervalo) e Isael; Fellipinho (Berê, 36’/1ºT) e Brunão (Gui Sales, 15’/2ºT). Técnico: Gilson Kleina
Árbitro: Alex Gomes Stefano
Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Carlos Henrique Cardoso de Souza
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Cartões Amarelos: Isaías, Coutinho, Fubá (MAD);
Cartões Vermelhos: Nenhum