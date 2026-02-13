Liverpool x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo decisivo no futebol inglês. O Liverpool recebe o Brighton neste sábado (14), às 12h (de Brasília), em partida válida pela 4ª fase da Copa da Inglaterra. O duelo acontece em Anfield, e coloca frente a frente duas equipes da Premier League em uma fase inicial da FA Cup. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Manchester City monitora Wesley e avalia enviar proposta

Como chega o Liverpool O Liverpool tenta embalar novamente na temporada. Depois da derrota em casa por 2 a 1 para o City, a equipe reagiu ao vencer o Sunderland por 1 a 0, mas ainda segue fora do G-4 da Premier League. Já na estreia pela Copa da Inglaterra, os Reds fizeram valer o favoritismo e bateram o Barnsley por 4 a 1. Além disso, o clube busca encerrar um jejum que dura desde 2022, ano de sua última conquista do torneio. Se levantar a taça nesta temporada, o Liverpool chegará ao nono título e ficará isolado como o terceiro maior campeão da história. Porém, o técnico Arne Slot enfrenta problemas no elenco para o jogo deste sábado. Isto porque Isak, Bradley, Leoni e Frimpong estão lesionados, enquanto Endo também não estará disponível. Com isso, o treinador deve mexer na equipe para preservar atletas mais desgastados.

Como chega o Brighton Por outro lado, o Brighton vive momento delicado na Premier League. A equipe ocupa a 14ª posição e não vence há cinco partidas. O último triunfo foi contra o Manchester United, em 11 de janeiro. Para o duelo em Anfield, o técnico Fabian Hürzeler não enfrenta baixas de última hora e deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição. FW 7 ⚡️ pic.twitter.com/ZZPKTmv8wB

— Liverpool FC (@LFC) February 13, 2026 LIVERPOOL X BRIGHTON 4ª fase da Copa da Inglaterra (FA Cup)

Data e horário: sábado, 14/02/2026, às 17h (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool

LIVERPOOL: Mamardashvili; Ramsay, Joe Gomez, Van Dijk e Robertson; Nyoni, Jones e Mac Allister; Chiesa, Gakpo e Ngumoha. Técnico: Arne Slot.

BRIGHTON: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Baleba, Hinshelwood e Gross; Diego Gómez, Welbeck e Mitoma. Técnico: Fabian Hürzeler.

Árbitro: Stuart Attwell.

Auxiliares: Constantine Hatzidakis e Lee Betts.

VAR: –