Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Liverpool x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 4ª fase da Copa da Inglaterra (FA Cup)
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dia de jogo decisivo no futebol inglês. O Liverpool recebe o Brighton neste sábado (14), às 12h (de Brasília), em partida válida pela 4ª fase da Copa da Inglaterra. O duelo acontece em Anfield, e coloca frente a frente duas equipes da Premier League em uma fase inicial da FA Cup.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Manchester City monitora Wesley e avalia enviar proposta

Como chega o Liverpool

O Liverpool tenta embalar novamente na temporada. Depois da derrota em casa por 2 a 1 para o City, a equipe reagiu ao vencer o Sunderland por 1 a 0, mas ainda segue fora do G-4 da Premier League.

Já na estreia pela Copa da Inglaterra, os Reds fizeram valer o favoritismo e bateram o Barnsley por 4 a 1. Além disso, o clube busca encerrar um jejum que dura desde 2022, ano de sua última conquista do torneio. Se levantar a taça nesta temporada, o Liverpool chegará ao nono título e ficará isolado como o terceiro maior campeão da história.

Porém, o técnico Arne Slot enfrenta problemas no elenco para o jogo deste sábado. Isto porque Isak, Bradley, Leoni e Frimpong estão lesionados, enquanto Endo também não estará disponível. Com isso, o treinador deve mexer na equipe para preservar atletas mais desgastados.

Como chega o Brighton

Por outro lado, o Brighton vive momento delicado na Premier League. A equipe ocupa a 14ª posição e não vence há cinco partidas. O último triunfo foi contra o Manchester United, em 11 de janeiro.

Para o duelo em Anfield, o técnico Fabian Hürzeler não enfrenta baixas de última hora e deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição.

— Liverpool FC (@LFC) February 13, 2026

LIVERPOOL X BRIGHTON

4ª fase da Copa da Inglaterra (FA Cup)
Data e horário: sábado, 14/02/2026, às 17h (de Brasília).
Local: Anfield, em Liverpool
LIVERPOOL: Mamardashvili; Ramsay, Joe Gomez, Van Dijk e Robertson; Nyoni, Jones e Mac Allister; Chiesa, Gakpo e Ngumoha. Técnico: Arne Slot.
BRIGHTON: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Baleba, Hinshelwood e Gross; Diego Gómez, Welbeck e Mitoma. Técnico: Fabian Hürzeler.
Árbitro: Stuart Attwell.
Auxiliares: Constantine Hatzidakis e Lee Betts.
VAR:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar