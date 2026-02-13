Kayky é apresentado e manda recado: “Quero colocar o Inter onde ele merece”

Apesar de já ter estreado e entrado em campo diante do Palmeiras, na noite da última quarta-feira, o atacante Kayky foi apresentado somente nesta sexta-feira pelo Internacional. O jogador recebeu a camisa das mãos de Fabinho Soldado e respondeu os jornalistas presentes na sala de imprensa do Colorado. Kayky revelou bastidores da sua escolha pelo Internacional e mandou um recado para a torcida colorada, dizendo o seu principal objetivo ao chegar para vestir a camisa do clube do Beira-Rio.

“Desde que eu conversei com o treinador e com o Fabinho (Soldado), a gente falou da importância do projeto que o Inter tem para esse ano, que é botar o Inter onde ele merece, brigando por torneios internacionais novamente. Apesar de eu ser novo já rodei bastante, então essa experiência que eu tive lá fora vou tentar ajudar as mais novos e o que eles precisarem, estou disposto. Como o treinador também está disposto a me ajudar. Então, acho que vai ser uma troca bem justa”, disse Kayky.

LEIA MAIS: Internacional sofre nova derrota, e Pezzolano pede calma: “Estamos em bom caminho” Pouca idade, muita experiência O atacante chega ao Internacional por empréstimo até o final da temporada junto ao Bahia, mas já passou por diversos clubes desde que foi revelado pelo Fluminense. O jogador, que foi comprado pelo Manchester City, passou por Paços de Ferreira, de Portugal, e do Sparta Rotterdam, da Holanda. Kayky falou sobre a experiência em vários clubes em locais diferentes. “Cheguei bem novo. Quando você chega bem novo é outra cabeça. Cabeça que eu saí com 18 anos para agora com 22. Por mais que seja pouco tempo, mas muda bastante. Então, era tudo novo para mim e aconteceram algumas coisas que fazem parte. Também tive uma lesão que me atrapalhou nesses últimos tempos. Fiquei 14 meses parado. Então, até conseguir reencontrar a forma física e tudo, levou um tempinho”, afirmou.