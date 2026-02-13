Jhon Arias chega ao Brasil nesta sexta-feira e Palmeiras prepara estreia

Colombiano será apresentado na Academia de Futebol e deve estrear nas quartas de final do Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

O meia-atacante Jhon Arias tem chegada prevista ao Brasil na manhã desta sexta-feira (13) para dar início à sua trajetória no Palmeiras. O jogador deixou a Inglaterra em voo fretado e seguirá direto para a Academia de Futebol, onde vai estar sendo apresentado oficialmente à tarde. Principal reforço do Verdão nesta janela, Arias foi anunciado no último sábado. Ainda assim, solicitou alguns dias antes do desembarque para organizar detalhes da mudança definitiva ao país. Mesmo sem o atleta em solo brasileiro, o clube agilizou os trâmites burocráticos e já regularizou a documentação para utilizá-lo tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro.

Apesar disso, a estreia imediata não deve acontecer. Arias vinha atuando pelo Wolverhampton, e o intervalo curto entre a viagem e o próximo compromisso do Palmeiras dificulta a utilização já no domingo, contra o Guarani. Assim, diante desse cenário, a comissão técnica trabalha com a possibilidade de lançar o colombiano apenas nas quartas de final do Estadual, no próximo fim de semana. O adversário e o horário ainda serão definidos.