Itabirito x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro / Crédito: Jogada 10

Neste sábado, o Campeonato Mineiro chega em sua rodada final da primeira fase. Atual hexacampeão estadual, o Atlético-MG visita o Itabirito, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, em um momento de muita pressão e com mudança no comando técnico da equipe. A bola rola a partir de 19h (horário de Brasília). Onde assistir Itabirito x Atlético-MG O jogo entre Itabirito e Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro, terá transmissão do Premiere e do Sportynet.

Como chega o Atlético-MG O Galo entra em campo neste sábado muito pressionado e sem técnico. Após o empate com o Remo, pelo Brasileirão, na última quarta-feira, o técnico Jorge Sampaoli deixou o comando do Atlético-MG e agora a diretoria corre para encontrar um novo treinador.

O Atlético-MG ocupa a segunda colocação do Grupo A, com os mesmos 11 pontos da URT, mas com uma vitória a menos. Por isso, não depende apenas de si para se classificar como líder da chave, mas para isso acontecer, precisa vencer o Itabirito e torcer para que a URT não vença o rival Cruzeiro. Como chega o Itabirito O Itabirito chega para a última rodada jogando a vida na elite do futebol mineiro. Em caso de derrota, o Itabirito só conseguiria se salvar do rebaixamento se o Athletic não vencer o Tombense. Caso consiga um empate, o Gato do Mata precisa que o Athletic tropece para não cair para a última colocação do Grupo. Caso o Athletic vença, o Itabirito vai depender de um empate entre Democrata-GV e Betim para não ser cair para o Módulo II. Se vencer, o Itabirito se livra do rebaixamento e briga por uma vaga no Troféu Inconfidência.