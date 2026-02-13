Itabirito x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Itabirito x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes se enfrentam na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro
Neste sábado, o Campeonato Mineiro chega em sua rodada final da primeira fase. Atual hexacampeão estadual, o Atlético-MG visita o Itabirito, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, em um momento de muita pressão e com mudança no comando técnico da equipe. A bola rola a partir de 19h (horário de Brasília).
Onde assistir Itabirito x Atlético-MG
O jogo entre Itabirito e Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro, terá transmissão do Premiere e do Sportynet.
Como chega o Atlético-MG
O Galo entra em campo neste sábado muito pressionado e sem técnico. Após o empate com o Remo, pelo Brasileirão, na última quarta-feira, o técnico Jorge Sampaoli deixou o comando do Atlético-MG e agora a diretoria corre para encontrar um novo treinador.
O Atlético-MG ocupa a segunda colocação do Grupo A, com os mesmos 11 pontos da URT, mas com uma vitória a menos. Por isso, não depende apenas de si para se classificar como líder da chave, mas para isso acontecer, precisa vencer o Itabirito e torcer para que a URT não vença o rival Cruzeiro.
Como chega o Itabirito
O Itabirito chega para a última rodada jogando a vida na elite do futebol mineiro. Em caso de derrota, o Itabirito só conseguiria se salvar do rebaixamento se o Athletic não vencer o Tombense. Caso consiga um empate, o Gato do Mata precisa que o Athletic tropece para não cair para a última colocação do Grupo. Caso o Athletic vença, o Itabirito vai depender de um empate entre Democrata-GV e Betim para não ser cair para o Módulo II. Se vencer, o Itabirito se livra do rebaixamento e briga por uma vaga no Troféu Inconfidência.
LEIA MAIS: Com duas vitórias em 10 jogos em 2026, Sampaoli é demitido do Atlético-MG
ITABIRITO X ATLÉTICO-MG
Campeonato Mineiro – 8ª rodada
Data e horário: 14/02/2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)
ITABIRITO: Vinícius Dias; Gleissinho, Wallace, Felipe Camargo e Bryan; Serginho, Pedro Rodrigues e Guilherme Givigi; Romário Simões, Luís Araújo e Ruan. Técnico: Marcelo Caranhato
ATLÉTICO-MG: Everson. Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Dudu. Técnico: Lucas Gonçalves.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima
Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira e Magno Arantes Lira
VAR: Emerson de Almeida Ferreira