Inter de Milão x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragemDerby d'Italia ocorre neste sábado (14/2), às 16h45 (de Brasília), no San Siro; Inter é líder disparada, e Juve chega na quarta posição
O Campeonato Italiano volta neste sábado (14/2) para a sequência da 25ª rodada, em clássico entre Inter de Milão e Juventus, às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão. O Derby d’Italia coloca a líder Inter, disparada na ponta, contra a quarta colocada Juve, que visa se distanciar da Roma por vaga na próxima Liga dos Campeões. Saibamos, então, como chegam os times para este jogaço.
Como chega a Inter de Milão
A Inter de Milão vem muito bem neste começo de ano. Afinal, em 11 jogos disputados em 2026, são nove vitórias, apenas um empate e uma derrota, gerando um aproveitamento de 84,8% no recorte. São, aliás, cinco triunfos consecutivos. Não à toa, a equipe de Cristian Chivu disparou na ponta do Italiano, chegando os 58 pontos. Seu perseguidor mais próximo é o rival Milan, que possui 50, mas com um jogo a menos.
Para encarar a Juve, o técnico romeno segue sem contar com Dumfries, com problema no tornozelo. Já os meias Barella e Çalhanoglu seguem como dúvidas para o Derby d’Italia. Enquanto o italiano está fora há quatro partidas, o turco pode ir para o nono duelo como desfalque.
Como chega a Juventus
Apesar de conquistar um importante empate nos acréscimos em seu último compromisso no Italiano, em 2 a 2, com a Lazio, a Juventus não vem bem. Afinal, no jogo anterior, se despediu da Copa da Itália com derrota pesada por 3 a 0 para a Atalanta. Assim, fica com chance de título “apenas” na Champions League.
Atualmente, a equipe de Luciano Spalletti surge na quarta posição da Serie A, mas já 12 pontos atrás da líder Inter, algo que deixa o sonho do título cada vez mais distante. A preocupação agora é com a Roma, que tem a mesma pontuação, mas vem em quinto – só os quatro primeiros vão à Champions 26/27. Além dos desfalques de Vlahovic e Milik, o técnico italiano ainda deve ter a ausência do meia Thuram, titular absoluto da equipe.
INTER DE MILÃO x JUVENTUS
Campeonato Italiano 2025/26 – 25ª rodada
Data-Hora: 14/2/2026, sábado, 16h45 (de Brasília)
Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)
INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco; Bonny (Thuram) e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu
JUVENTUS: Di Gregório; Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners, Zhegrova, McKennie e Yildiz; Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti
Árbitro: Federico La Penna (ITA)
Assistentes: Filippo Meli (ITA) e Stefano Alassio (ITA)
VAR: Daniele Chiffi (ITA)
Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ Premium
