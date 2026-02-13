Inter de Milão x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Italiano volta neste sábado (14/2) para a sequência da 25ª rodada, em clássico entre Inter de Milão e Juventus, às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão. O Derby d’Italia coloca a líder Inter, disparada na ponta, contra a quarta colocada Juve, que visa se distanciar da Roma por vaga na próxima Liga dos Campeões. Saibamos, então, como chegam os times para este jogaço. LEIA MAIS: RB Leipzig lança camisa que brilha no escuro; veja as fotos

Como chega a Inter de Milão A Inter de Milão vem muito bem neste começo de ano. Afinal, em 11 jogos disputados em 2026, são nove vitórias, apenas um empate e uma derrota, gerando um aproveitamento de 84,8% no recorte. São, aliás, cinco triunfos consecutivos. Não à toa, a equipe de Cristian Chivu disparou na ponta do Italiano, chegando os 58 pontos. Seu perseguidor mais próximo é o rival Milan, que possui 50, mas com um jogo a menos.

Para encarar a Juve, o técnico romeno segue sem contar com Dumfries, com problema no tornozelo. Já os meias Barella e Çalhanoglu seguem como dúvidas para o Derby d’Italia. Enquanto o italiano está fora há quatro partidas, o turco pode ir para o nono duelo como desfalque. Como chega a Juventus Apesar de conquistar um importante empate nos acréscimos em seu último compromisso no Italiano, em 2 a 2, com a Lazio, a Juventus não vem bem. Afinal, no jogo anterior, se despediu da Copa da Itália com derrota pesada por 3 a 0 para a Atalanta. Assim, fica com chance de título “apenas” na Champions League. Atualmente, a equipe de Luciano Spalletti surge na quarta posição da Serie A, mas já 12 pontos atrás da líder Inter, algo que deixa o sonho do título cada vez mais distante. A preocupação agora é com a Roma, que tem a mesma pontuação, mas vem em quinto – só os quatro primeiros vão à Champions 26/27. Além dos desfalques de Vlahovic e Milik, o técnico italiano ainda deve ter a ausência do meia Thuram, titular absoluto da equipe.