Goleiro desfalca o São Paulo após procedimento por cálculo renal

Arqueiro precisará passar alguns dias de repouso por conta da intervenção, e Tricolor não estipula prazo para retorno aos campos / Crédito: Jogada 10

O goleiro Carlos Coronel passou por um procedimento para tratamento de um cálculo renal nesta sexta-feira (13). O jogador do São Paulo ficará de repouso nos próximos dias e não estará disponível para o duelo contra a Ponte Preta, no próximo domingo (15), pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. LEIA MAIS: São Paulo entra em acordo com elenco para pagar atrasados

Coronel relatou as primeiras dores na última quinta-feira e foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Após a realização de exames, ficou constatada a necessidade do procedimento. O goleiro recebeu alta nesta sexta. Aliás, o Tricolor não estipulou prazo para o retorno às atividades, mas informou que ele ficará de repouso até a melhora do quadro.

O cálculo renal são pequenos cristais duros dentro dos rins, feitos a partir de sais minerais presentes na urina. Entre os principais sintomas são fortes dores na região abdominal. Dessa maneira, Carlos Coronel se junta a Ryan Francisco e André Silva no departamento médico do São Paulo, mas estão em estágios diferentes de recuperação. O jovem ainda não iniciou a transição física para o campo, enquanto o camisa 17 já realiza trabalhos com bola. Coronel chegou no início da temporada ao São Paulo O arqueiro chegou ao São Paulo no início da temporada junto ao New York Red Bulls, dos Estados Unidos. O brasileiro naturalizado paraguaio assinou por quatro temporadas e esteve na lista de relacionados do técnico Hernán Crespo em todos os jogos do ano. Contudo, não entrou em campo.