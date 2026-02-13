Ganso completa 300 jogos pelo Fluminense

O meia Paulo Henrique Ganso atingiu mais uma marca histórica pelo Fluminense. Afinal, o camisa 10 completou 300 jogos com a camisa tricolor na vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, nesta quinta-feira (12), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão. Ele entrou em campo nos acréscimos do clássico.

Dessa forma, Ganso se tornou o sexto jogador com mais partidas pelo Fluminense no século e o 33º da história do clube. Já no elenco atual, ele é o segundo atleta com mais jogos, atrás apenas de Martinelli, com 301. O camisa 10 ainda pode ampliar a sua marca e subir no ranking deste século e da história tricolor em 2026.