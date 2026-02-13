Ganso completa 300 jogos pelo Fluminense

Ganso completa 300 jogos pelo FluminenseMeia se tornou o segundo jogador do elenco atual a atingir a marca
O meia Paulo Henrique Ganso atingiu mais uma marca histórica pelo Fluminense. Afinal, o camisa 10 completou 300 jogos com a camisa tricolor na vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, nesta quinta-feira (12), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão. Ele entrou em campo nos acréscimos do clássico.
Dessa forma, Ganso se tornou o sexto jogador com mais partidas pelo Fluminense no século e o 33º da história do clube. Já no elenco atual, ele é o segundo atleta com mais jogos, atrás apenas de Martinelli, com 301. O camisa 10 ainda pode ampliar a sua marca e subir no ranking deste século e da história tricolor em 2026.
Contratado em 2019, Ganso se consolidou como um dos pilares da equipe e se tornou um ídolo histórico da torcida tricolor. Dessa forma, o camisa 10 foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores de 2023, da Recopa de 2024, além do bicampeonato carioca de 2022 e 2023. O camisa 10 tem ainda no currículo as Taças Guanabara de 2022, 2023 e 2026 e a Taça Rio de 2020.
Desde a sua chegada, Ganso soma 300 jogos pelo Fluminense, sendo 219 como titular, marcou 28 gols e deu 35 assistências. O meia, de 36 anos, passou por um procedimento cardiovascular no início do ano passado após ser diagnosticado com uma miocardite. Contudo, deu a volta por cima e voltou a jogar. Ele tem contrato até dezembro deste ano.
