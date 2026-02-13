Galvão Bueno questiona regra e reacende debate polêmico no futebol brasileiro

Narrador fez críticas ao tema durante a derrota do Internacional por 3 a 1 para o Palmeiras, em pleno Beira-Rio, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Galvão Bueno voltou a defender a revisão do número de estrangeiros permitidos no futebol brasileiro durante a transmissão da vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio. Contrário ao limite de nove por clube, o narrador levantou novamente a pauta ao longo da partida, reiterando posicionamentos firmes que teve anteriormente. Ao voltar ao tema, o narrador relacionou o atual cenário à limitação do espaço destinado aos atletas formados pelos clubes. “Dificulta a subida dos garotos vindos da base, já está um absurdo”, afirmou.

Um dos primeiros protestos do narrador ocorreu em abril de 2025, durante a partida entre Fluminense e Santos. O locutor declarou que há “um número muito grande de “gringos” atuando no país”. Na ocasião, ainda citou o Flamengo, que havia entrado em campo com seis estrangeiros naquela rodada.

“O Palmeiras outro dia jogou contra o Corinthians, tinha oito estrangeiros. Entrou com seis e depois entraram mais dois. Jogaram oito. Quantas vezes o Flamengo sai com seis? Eu acho que não é legal para o futebol brasileiro. […] Está bom, elevaram para nove… Mas só [deveria poder] jogar quatro”, declarou. Ele também apontou o fator financeiro como elemento relevante no debate: “Tem uma questão financeira. Os jogadores vêm atrás de ganhar mais, pode até pagar menos para eles do que um grande craque daqui… eu confesso que não gosto!”, disse. Galvão recebe apoio de Romário Em entrevista à Romário TV, questionou a alteração de sete para nove estrangeiros, indo contra a solicitação dos clubes. “Pediram para aumentar. Você [Romário] saiu daqui para ir jogar na Holanda e acho que era só podiam dois. Teve a lei que mexeu nisso na comunidade europeia, mas continua uma limitação. Aqui subiu para nove”, afirmou.