Francês: PSG perde para o Rennes e vê liderança ameaçada

Time comandado pelo técnico Luis Enrique é derrotado por 3 a 1 fora de casa e pode ser ultrapassado pelo Lens no decorrer desta 22ª rodada

A briga pelo título do Campeonato Francês ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira. O PSG foi derrotado pelo Rennes por 3 a 1, fora de casa, pela 22ª rodada da Ligue 1, e deixou a disputa pela liderança ainda mais apertada na França. Mousa Tamari, Estéban Lepaul e Breel Embolo marcaram os gols da vitória no Roazhon Park, enquanto Dembélé descontou para o time parisiense.

Com a derrota, o PSG corre o risco de perder a liderança do Campeonato Francês. Isto porque, caso o Lens vença o Paris FC neste sábado (14), assume a ponta da tabela. Por outro lado, o Rennes conquistou um grande resultado diante de seus torcedores, subiu para a 5ª posição, ultrapassou o Lille e abriu um ponto de vantagem sobre o rival.

O jogo

Apesar de começar a partida com mais posse de bola, o time de Paris saiu atrás no placar. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Mousa Tamari marcou para o Rennes. Na etapa final, Estéban Lepaul ampliou de cabeça e deixou a situação ainda mais difícil para a equipe comandada pelo técnico Luis Enrique.

O PSG até reagiu rapidamente, com um gol de cabeça de Ousmane Dembélé três minutos depois. No entanto, aos 36 do segundo tempo, Breel Embolo aproveitou um contra-ataque e fez o terceiro do Rennes, decretando a vitória por 3 a 1.