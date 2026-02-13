Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza negocia contratação de meia do Fluminense por empréstimo

Com pouco espaço na equipe carioca, Rubén Lezcano pode deixar o Tricolor carioca e jogar na equipe cearense
O Fortaleza entrou na disputa pela contratação de Lezcano e apresentou uma oferta de empréstimo à diretoria do Fluminense. Embora o interesse seja concreto, as partes ainda buscam um desfecho para o negócio.

O clube carioca, no entanto, não restringe as conversas ao Leão do Pici, já que outras propostas pelo paraguaio de 22 anos também chegaram à mesa da diretoria tricolor. A informação é do site ge.com

Sem espaço no Fluminense

Apesar de ter iniciado a temporada 2026 como titular, Lezcano viu sua minutagem despencar com o retorno do grupo principal. Essa mudança de cenário coincide com a estratégia do técnico Luís Zubeldía, que busca “enxugar” o elenco e trabalhar com exatos três atletas por posição.

Nesse contexto, a concorrência direta pesa contra o jovem paraguaio. Capaz de atuar tanto como ponta-direita quanto como meia, Lezcano enfrenta um setor inflado.

Além disso, a recente chegada de Savarino — que atualmente figura entre os reservas — aumentou o nível de exigência e reduziu drasticamente as oportunidades para o jogador.

Desde sua chegada, o paraguaio disputou somente 13 partidas e marcou um único gol. Esse rendimento discreto é reflexo direto de sua difícil adaptação, o que levou a diretoria a planejar maior minutagem para o jogador, especialmente dentro do cenário do futebol brasileiro.

O Fluminense agora analisa qual destino melhor favorece a valorização do ativo, enquanto o Fortaleza aguarda uma resposta definitiva para reforçar seu setor ofensivo.

Enquanto isso, o Tricolor se prepara para encarar o Bangu, na segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O Flu foi a melhor campanha da primeira fase.

