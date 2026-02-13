Fortaleza negocia contratação de meia do Fluminense por empréstimo

Fortaleza negocia contratação de meia do Fluminense por empréstimoCom pouco espaço na equipe carioca, Rubén Lezcano pode deixar o Tricolor carioca e jogar na equipe cearense
O Fortaleza entrou na disputa pela contratação de Lezcano e apresentou uma oferta de empréstimo à diretoria do Fluminense. Embora o interesse seja concreto, as partes ainda buscam um desfecho para o negócio.
O clube carioca, no entanto, não restringe as conversas ao Leão do Pici, já que outras propostas pelo paraguaio de 22 anos também chegaram à mesa da diretoria tricolor. A informação é do site ge.com
Sem espaço no Fluminense
Apesar de ter iniciado a temporada 2026 como titular, Lezcano viu sua minutagem despencar com o retorno do grupo principal. Essa mudança de cenário coincide com a estratégia do técnico Luís Zubeldía, que busca “enxugar” o elenco e trabalhar com exatos três atletas por posição.
Nesse contexto, a concorrência direta pesa contra o jovem paraguaio. Capaz de atuar tanto como ponta-direita quanto como meia, Lezcano enfrenta um setor inflado.
Além disso, a recente chegada de Savarino — que atualmente figura entre os reservas — aumentou o nível de exigência e reduziu drasticamente as oportunidades para o jogador.
Desde sua chegada, o paraguaio disputou somente 13 partidas e marcou um único gol. Esse rendimento discreto é reflexo direto de sua difícil adaptação, o que levou a diretoria a planejar maior minutagem para o jogador, especialmente dentro do cenário do futebol brasileiro.
O Fluminense agora analisa qual destino melhor favorece a valorização do ativo, enquanto o Fortaleza aguarda uma resposta definitiva para reforçar seu setor ofensivo.
Enquanto isso, o Tricolor se prepara para encarar o Bangu, na segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O Flu foi a melhor campanha da primeira fase.
