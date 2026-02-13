Fortaleza negocia contratação de meia do Fluminense por empréstimo

Com pouco espaço na equipe carioca, Rubén Lezcano pode deixar o Tricolor carioca e jogar na equipe cearense / Crédito: Jogada 10

O Fortaleza entrou na disputa pela contratação de Lezcano e apresentou uma oferta de empréstimo à diretoria do Fluminense. Embora o interesse seja concreto, as partes ainda buscam um desfecho para o negócio.



O clube carioca, no entanto, não restringe as conversas ao Leão do Pici, já que outras propostas pelo paraguaio de 22 anos também chegaram à mesa da diretoria tricolor. A informação é do site ge.com Sem espaço no Fluminense Apesar de ter iniciado a temporada 2026 como titular, Lezcano viu sua minutagem despencar com o retorno do grupo principal. Essa mudança de cenário coincide com a estratégia do técnico Luís Zubeldía, que busca “enxugar” o elenco e trabalhar com exatos três atletas por posição.

Nesse contexto, a concorrência direta pesa contra o jovem paraguaio. Capaz de atuar tanto como ponta-direita quanto como meia, Lezcano enfrenta um setor inflado.

Além disso, a recente chegada de Savarino — que atualmente figura entre os reservas — aumentou o nível de exigência e reduziu drasticamente as oportunidades para o jogador. Desde sua chegada, o paraguaio disputou somente 13 partidas e marcou um único gol. Esse rendimento discreto é reflexo direto de sua difícil adaptação, o que levou a diretoria a planejar maior minutagem para o jogador, especialmente dentro do cenário do futebol brasileiro. LEIA MAIS: Fluminense intensifica investida por atacante do San Lorenzo-ARG